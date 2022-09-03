Орбан прилетит в Москву проститься с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетит в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

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«Премьер-министр Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — сообщил Ковач.

Орбан будет присутствовать на церемонии в составе венгерской делегации. Его встреча с Владимиром Путиным не планируется, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — сообщил агентству Песков.

Он также добавил, что Владимир Путин не сможет присутствовать на общей церемонии прощания из-за плотного рабочего графика: «на субботу запланированы внутренние совещания, которые начнутся с утра, а также встречи, международный телефонный разговор и подготовка к ВЭФ».

Церемония прощания с Горбачевым началась в 10:00 в Колонном зале Дома союзов. Одним из первых туда приехал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи. После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.