Психолог назвала простой способ побороть осеннюю хандру

При появлении осенней хандры можно попробовать заняться фотографией, снимать на телефон красоту природы и выкладывать удачные кадры в соцсети. Это научит замечать прекрасное в самых обыденных вещах, рассказала агентству «Москва» старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.

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«В арт-терапевтических техниках есть прием фототерапии. Идя по делам или просто гуляя, можно снимать на камеру телефона все красивое, что увидите: отражение облаков в луже, поздний цветок, пробивающийся сквозь опавшую листву, одинокий лист на ветке. Этими моментами можно делиться в соцсетях, а также, подмечая их на камеру, рассуждать, чему мы можем научиться у природы. Например, у веток на ветру мы можем научиться гибкости, и это поможет в жизни пережить самый сильный шторм», — рассказала Разумова.

Кроме того, по ее словам, справиться с плохим настроением помогут любые физические нагрузки. Например, ежедневная пешая 5-километровая прогулка в комфортном темпе способна запустить процессы стабилизации психического состояния, повысить удовлетворенность жизнью, активизировать работу мозга и кровообращение. Повысится и общий энергетический фон, который снижен при депрессии, отметила специалист.

«При прогулках стоит стараться уделять больше внимания окружающему миру. Ходить и смотреть, как стопа соприкасается с землей, устанавливает контакт, отмечать, как первый иней ложится на землю, как запах морозного утра отличается от летней рассветной поры. Это дает возможность замечать, проживать это время, а не "проскакивать" его», — добавила психолог.

Также она порекомендовала создать дома комфортную обстановку, которая поможет укрыться от осенней непогоды, например, подготовить плед и обогреватель, включить приятный фильм. Врач подчеркнула, что осень сама по себе депрессию не запускает, но, если есть предпосылки, начинают обостряться внутренние процессы. Поэтому нужно внимательно относиться к своему состоянию и в случае необходимости обращаться за профессиональной помощью, добавила Разумова.

