Путин и Эрдоган обсудили развитие «многопланового сотрудничества»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования по случаю кончины бывшего президента СССР Михаила Горбачева и отметил конструктивную роль РФ в организации визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран также обсудили дальнейшее развитие многопланового сотрудничества и продвижение совместных энергетических проектов.

Статья по теме: Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным

«В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики», — говорится в сообщении Кремля.

Эрдоган также отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Кроме того, лидеры обсудили ход реализации «зерновой сделки».