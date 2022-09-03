Раскрыты подробности несостоявшегося захвата ЗАЭС националистами

Несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата атомной станции. В ночь на 3 сентября была предпринята попытка высадки многочисленного десанта, состоящего из украинских военнослужащих и иностранных наемников, в районе Энергодара и Днепрорудного, сообщили в Минобороны.

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«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что российская артиллерия нанесла удар по украинскому участку побережья в районах Высшетарасовки и Червоноднепровки, где высадились остатки десанта. По данным Минобороны, были убиты 47 националистов, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранены.

1 сентября Минобороны сообщало о пресечении высадки на побережье Каховского водохранилища двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек.

