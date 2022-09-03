Специалист ЖКХ рассказал, как сэкономить на плате за вывоз мусора

У россиян есть реальные законные возможности сократить немалые платежи за вывоз мусора и получить перерасчет за время отсутствия в квартире. Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

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«Есть веские основания сократить свои расходы и связаны они с тем временем, когда вы отсутствуете в квартире. Если в вашей квартире никто не живет более пяти дней, то за этот период вы вправе запросить перерасчет», — сообщил Ковалев.

Он уточнил, что тарифы на вывоз мусора начисляются в российских регионах по одному из двух принципов: по количеству жильцов или по метражу квартиры. Перерасчет можно требовать и в том, и в другом случае. Для этого, по словам специалиста, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт отсутствия: билеты на самолет или поезд, квитанцию на оплату отеля или справку о командировке. Их можно передать в управляющую компанию, в расчетный центр, или непосредственно региональному оператору ТБО — в зависимости от того, как в регионе начисляется плата за ЖКХ.

Ковалев отметил, что в таких ситуациях суды практически всегда встают на сторону отсутствующих жильцов, но в большинстве случаев перерасчет производится без судебных разбирательств.

