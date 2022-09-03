В Siemens прокомментировали остановку прокачки газа по «Северному потоку»

Специалисты немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», сочли выявленные «Газпромом» в ходе планового техобслуживания неисправности несущественными. При этом в компании выразили готовность устранить технические проблемы, несмотря на отсутствие контракта, передает РИА Новости.

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«Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура при ремонтных работах. В прошлом возникновение такого типа утечек не приводило к остановке», — отметили в Siemens.

Представитель компании также сообщил, что в данный момент Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но готова участвовать в устранении технических проблем. В компании также считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации «Северного потока», кроме того, по их данным, на КС «Портовая» есть дополнительные турбины, которых достаточно для работы газопровода.

После проведения технического обслуживания ГПА №24 на КС «Портовая» «Газпром» принял решение полностью остановить газопровод «Северный поток» из-за выявленных утечек масла. Ростехнадзор предостерег компанию, что обнаруженные неисправности «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

«Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

31 августа прокачка газа по трубопроводу была остановлена из-за ремонта единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Подачу газа планировалось восстановить 3 сентября.

