Владислав Овчинский: в Москве создали тренажер для восстановления моторики рук после инсульта

Тренажер для восстановления тонкой моторики рук после травм и инсультов разработал московский производитель в области нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные производители сегодня предлагают самые современные разработки в области медицинских и информационных технологий, приборостроения и робототехники. Например, московское предприятие в этом году создало тренажер, помогающий при восстановлении тонкой моторики рук после нейротравм и инсультов. Программно-аппаратный комплекс на основе ортеза кисти управляется с помощью биосигналов мозга и мышц», – сказал Овчинский.

Как добавил глава департамента, компания планирует начать продажи оборудования в ближайшие месяцы.

«Специализация нашей компании – производство и разработка антропоморфных, то есть человекоподобных роботов, нейрогарнитур и нейроассистивных медицинских устройств. Во время тренировки с использованием нейротренажеров происходит активация моторных центров за счет поступающих сигналов от мышц, сухожилий и суставов. В результате ресурсы организма направляются на восстановление и нормализацию двигательной активности», – пояснил генеральный директор «Нейроботикс» Владимир Конышев.

Разработку NeuroArm смогут применять как в реабилитационных центрах, так и в домашних условиях, отметили в мэрии.