Акцент на будущем, который делают уже сегодня

— Для начала расскажите о вашей компании — но не так официально, как о ней написано в «Википедии». Чем вы занимаетесь?

— «Аксеникс» — правопреемник на российском рынке компании Accenture, и мы сохранили традиции, ценности и знания крупнейшей в мире технологической компании, которая разрабатывает цифровые стратегии и внедряет технологические решения для любого бизнеса. Если по-простому, все происходит так: мы обсуждаем с компанией цели и задачи, которые стоят перед бизнесом — и как цифровая трансформация поможет их достичь. Мы анализируем компанию и всю отрасль, разрабатываем стратегию цифровизации и аккуратно ее внедряем, идя с клиентами рука об руку в течение всего процесса. И затем мы вместе с клиентом оцениваем эффективность и результативность такой масштабной трансформации. Помимо этого, благодаря широкому знанию технологий и тенденций их развития мы помогаем находить альтернативные решения по импортозамещению.

При таких серьезных преобразованиях бизнеса мы уделяем особое внимание людям, то есть конкретным сотрудникам, руководителям подразделений и топ-менеджменту: как они должны вести себя, как обучаться и обучать новому. Это важный и обязательный момент развития персонала, чтобы люди чувствовали важность и необходимость применения их талантов и творческого подхода, а также эффективное взаимодействие с искусственным интеллектом, роботами, элементами автоматизации и так далее.

Вопрос масштабной цифровизации бизнеса стал особенно актуальным в период пандемии, которая дала многим компаниям осознать, что цифровизация — это необходимость, а не вопрос выбора. И мы помогаем пройти через эти сложные преобразования, наращивая свои компетенции и практику. В России и Казахстане у нас сейчас работают почти 2000 человек.

— Расскажите, как вы используете электронные библиотеки, какие задачи решаете?

— Одной из ключевых ценностей «Аксеникс» является постоянное обучение. Средний возраст наших сотрудников — 27-29 лет. Это люди с живым, интересующимся умом, которые еще несколько лет назад были студентами, и они с легкостью впитывают новые знания. И мы стимулируем эту тягу ко всему новому, поддерживая самые разные форматы обучения — и внутрикорпоративные, и внешние программы, и тренинги.

Однако первая наша электронная библиотека от МИФа была для клиентов. Мы хотели рассказать о том, что очень важно продолжать развиваться, читая книги. И решили поделиться этой ценностью с нашими клиентами, заказав библиотеку с определенным набором книг, которые выбирали наши руководители. Договорившись с МИФом, сделали брендированный вариант библиотеки — и нам, и нашим клиентам очень понравилось. «Читательская конверсия» была высокой, книги хорошо скачивали. И мы поняли, что лучше дарить такие полезные подарки, а не что-то обыденное.

Вспоминая такой положительный эффект, мы поняли, что хотим продолжить эту историю и дать своим сотрудникам доступ к электронной библиотеке. Сначала мы подарили полку из 10 книг и сразу появились вопросы, можно ли увеличить ее до 50-ти? Тогда мы договорились с МИФом о расширении не просто полки с книгами, а использования всего портфеля, который предоставлял МИФ. И это получилось. Руководство тогда поинтересовалось:

— Сколько там получится книг?

— Больше тысячи, самых разных.

— Отлично.

Люди хотели больше, и они получили больше. Ключевым моментом для нас было то, что сотрудник может зайти и скачать любую электронную или аудиокнигу, какую считает нужной для себя. Нам нравится эта история и мы продолжаем поддерживать эту идею — мотивировать людей постоянно учиться, развиваться и читать книги.

Следующий кейс — это библиотека, собранная для активных участников мероприятий, которые мы проводим для повышения узнаваемости нашего бренда среди потенциальных кандидатов. На одной из конференций мы дарили кандидатам доступ к библиотеке и это было очень хорошо востребовано среди ребят, им понравился такой подарок.

Смысл в том, чтобы показать людям, что все позитивные изменения начинаются именно с них. Чем больше ты знаешь, умеешь и предлагаешь этому миру, тем больше тебе вернется. Делай добро, учись, развивайся.

— Значит, отношения с книгами у вас хорошие. А что читают сотрудники и руководители?

— В нескольких городах в наших офисах мы поставили шкафы для буккроссинга, и это одна из самых оживленных зон в офисе. В нашей офисной библиотеке собраны книги самого разного характера — от психологии и личностного развития до художественной литературы и цитат выдающихся личностей. Буккроссинг развит не только в офисах, но и, например, в нашем образовательном хабе в ВШЭ, там тоже есть мини-библиотека для студентов. И вновь, наша идея в том, что развитие и наполнение знаниями — это постоянный процесс, давайте читать и расти вместе.

Вообще, мы видим, что наши сотрудники не просто читают, а активно обсуждают прочитанное. Недавно в одном из департаментов мы запустили внутреннюю рассылку и включили в нее рубрику с рекомендациями книг. И эта рубрика заполнена предложениями на несколько выпусков вперед. Да, наши люди дружат с книгами.

— Как вы выбираете клиентов и партнеров, которым дарите электронную библиотеку?

— Электронная библиотека — это очень удобный, доступный и полезный подарок: нужно всего лишь пройти по ссылке. Мы изучили широкий ассортимент книг, предложенный МИФом, посмотрели, какие книги могут быть полезны партнерам. Те, с кем мы сотрудничаем, это директора и руководители подразделений — а книги, которые легли в основу библиотеки, советовали наши руководители подразделений, в итоге получился разговор на одном языке.

Мы как бы говорили людям: давайте обмениваться знаниями через чтение этих книг, потому что они нам понравились! Чтобы вам было удобно и легко, вот хорошая платформа — пожалуйста, проходите по ссылке. Очень важно, чтобы все гладко работало, чтобы книги были качественные с точки зрения содержания, то есть это и полезно, и удобно — кликнул пару раз и читаешь.

Основной наш посыл — быть в едином информационном поле. А еще важно отметить, чью библиотеку мы дарим. Мы рекомендуем определенный бренд и определенные книги внутри этого бренда. И МИФу в этих ключевых моментах мы полностью доверяем.

— Спасибо! Скажите, клиенты и партнеры давали обратную связь?

— Да, мы получаем отзывы, что подборка и суть подарка в виде библиотеки понравилась. Всегда приятно, когда на подарок обращают такое внимание. Ведь люди прошли, воспользовались им и потом еще вернулись с обратной связью. Дорогого стоит. Это еще один позитивный шаг в развитии отношений с клиентами.

Такие инициативы всегда помогают налаживанию связей. Сразу чувствуешь, твой ли это человек, читает ли он такие же книги, развивается ли так же, интересуется ли тем же или нет.

Это еще одно звено в цепочке, чтобы лучше почувствовать друг друга.

— В чем преимущество электронной библиотеки?

— Электронная библиотека дает возможность увидеть, сколько людей действительно скачали книги и прочли их. МИФовская платформа позволяет посмотреть статистику. В отличие от бумажных книг, которые можно подарить, а потом вообще не знать, что с этой книгой произошло, здесь мы можем увидеть путь читателя. А зная его интересы, можно давать какие-то нативные подсказки, то есть выстраивать клиентский опыт в зависимости от того, что он себе скачал.

Можно посмотреть, что находится в топах, — и на основе этой статистики строить какие-то дальнейшие модели сотрудничества. Будь у нас бумажная библиотека, мы бы не смогли этого увидеть.

— Что вы можете посоветовать тем, кто еще не пользовался таким инструментом, как электронная библиотека?

Бизнесу нужны думающие люди, которые заботятся о том, как развивать кругозор и повышать уровень своих компетенций. А поскольку все переходят на новые цифровые, высокоинтеллектуальные рельсы, то электронная библиотека — это следующий шаг в развитии. Поэтому, если компания думает о своих сотрудниках, у нее есть удобный и доступный, полезный и экологичный формат получения знаний, и это коррелирует с целями компании, однозначно нужно попробовать. Отличная возможность подарка со смыслом.

Очень важна возможность внутри этой библиотеки сделать личный кабинет, свою мини-библиотеку. Выбирать туда книги, читать их, возвращаться к ним. Отлично, когда предусмотрен формат общения внутри библиотеки, где люди могут обмениваться мнениями, рекомендациями и делиться тем, что у них есть в личных кабинетах.

Еще один совет компаниям — соблюдать баланс жанров. Книги о бизнесе, о выгорании, о духовном развитии сейчас в тренде, но есть, например, и современная художественная литература. Тем самым вы не ограничиваете сотрудников и не заставляете их читать только профильные книги. Вы даете время на отдых и на смену фокуса, в результате у сотрудника есть возможность не только развиваться в бизнесе, но и как личность. Что в итоге положительно скажется на бизнесе.