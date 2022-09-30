Акции дня: бумаги «Самолета» на взлете из-за дивидендов

Бумаги девелоперской компании «Самолет» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 30 сентября. За день бумаги подорожали на +5,77% до 2090 рублей за акцию.

Трейдеры покупали акции на фоне решения об одобрении выплаты дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 41 рубль на акцию (дивдоходность на пятницу 1,96%). Всего «Самолет» направит 2,5 млрд рублей на «дивы». Дата дивидендной отсечки - 12 октября 2022 года.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,18% до 1957,31 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,65% до 1054,53 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:04 мск составила 86,12 долларов за баррель (-1,22%). Российская валюта слабела – 58,45 руб. за доллар.