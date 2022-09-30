Бизнесу полегчало

Состояние делового климата в России несколько улучшилось в сентябре. Такие выводы следуют из опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Сводный индекс деловой среды в сентябре составил 45,2 пункта против 44,4 пункта в августе. При этом в сентябре доля опрошенных компаний, которая осуществляла в отчетный период инвестиционную деятельность, не изменилась — 60,4%, а доля негативных оценок («состояние делового климата в стране изменилось к худшему») сократилась примерно на 5%.

В РСПП отметили, что значение индекса личных оценок составило 41,5 пункта. Индекс рынка производимой продукции вырос с 46,4 пункта до 47 пунктов. По оценкам 63,9% респондентов, в сентябре цены закупки выросли. «Доля таких ответов стала больше примерно на 5%. Из-за такого изменения показатель опустился до значения 17 пунктов (-5,6 пункта)», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы материалах РСПП.

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ИБК остается положительным три месяца подряд

Оценки спроса остались стабильными, считают более 50% российских компаний. О положительной динамике сообщили 24,1% компаний. Также выросли индексы В2В (бизнес для бизнеса) и логистики, составив 49,7 и 42,7 пункта соответственно. Показатель логистики в сентябре впервые с марта 2022 года превысил отметку в 40 пунктов.

Кроме того, в сентябре у компаний улучшилась ситуация с выполнением контрактных обязательств со своей стороны (49,3 пункта). При этом 29,8% компаний сообщили, что смогли получить больше новых заказов, чем в предыдущем месяце. Однако отмечается некоторое ухудшение ситуации с выполнением обязательств со стороны контрагентов (45,8 пункта)

К числу важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование делового и инвестиционного климата, относятся уровень политической стабильности, верховенство закона, макроэкономические условия, уровень налоговых ставок и льготы для бизнеса, степень доверия к правительству и качество нормативно-правовой среды. Об это в комментарии «Эксперту» заявил доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

После начала СВО и введения санкций, роста неопределенности в возможностях развития бизнеса деловой климат в России ухудшился, констатировал эксперт. Зарубежные компании стали массово покидать Россию, прекратился поток зарубежных инвестиций. Падение индекса бизнес-климата (ИБК) в феврале составило 3,5 пункта, и показатель начал подниматься только в июле месяце после начала осуществления мероприятий Правительства и органов власти по поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, предоставления льготных кредитов и запуска инвестиционных программ, направленных на преодоление спада в экономике России.

По данным регулятора, индикатор бизнес-климата остается положительным уже третий месяц подряд. В производстве ИБК на фоне его восстановления после введения санкций вырос на 0,7% до 10,4%, причем краткосрочные ожидания в этой сфере достаточно оптимистичны. Нефтегазовая промышленность перестраивает логистику и успешно поворачивает на Восток. Объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта к концу года достигнет 20 млрд долларов и будет пролонгирован на 2023 год.

МСП уверенно занимают ниши в бизнесе, оставленные зарубежными компаниями. По данным Росстата безработица в России в августе 2022 года опустилась до 3,8% с 3,9% в мае, июне и июле месяце и являвшихся минимальным значением за период наблюдений этого показателя с 1991 года. Наиболее позитивные ожидания у предприятий сельского хозяйства с учетом прогнозов по высокому урожаю в конце года.

Ожидаемый прогноз урожая в этом году составляет 150 млн тонн, причем уже 138,7 млн тонн собраны. Замедлилось падение спроса на продукцию предприятий промышленности. Показатель вырос на 0,7% — до 8,6%. Выросли на 0,6% ценовые ожидания предприятий до 15,3%. На протяжении предыдущих пяти месяцев они постоянно снижались. С учетом отмеченных тенденций, ИБК вырос за сентябрь на 1,4% и достиг значения в 2,8%. Рост значений показателя обусловлен снижением негатива в текущих оценках делового климата и перспектив его развития и улучшением краткосрочных ожиданий бизнеса, резюмировал Валерий Корнейчук.

В октябре деловой климат станет жестче

Главный вопрос к исследованию РСПП, согласно высказанному в беседе с корреспондентом «Эксперта» директором компании Mygenetics Владимиром Волобуевым мнению — какого именно числа он был проведен. Если это было сделано до 21 сентября, то объяснить полученные цифры не представляется сложным, полагает он. Сентябрь традиционно является месяцем активности во всех сферах жизни. Не исключение и экономика. Причем наибольшая активность начинается именно во второй декаде сентября, когда, вероятнее всего, и проводился опрос РСПП.

«Теперь нам остается ждать цифр за октябрь. И, боюсь, мы сможем наблюдать весьма серьезный тренд на понижение по сравнению со всем периодом 2022 года, — предположил эксперт. — Потому что частичная мобилизация коснулась не только призванных, а это — молодые трудоспособные мужчины, но и покинувших Россию».

Эксперт считает, что все это не может не отразиться на экономике. Потому что наша экономика — это не только нефть и газ, которые насыщают ее реальными деньгами. Это также производство товаров и услуг, и их потребление внутри страны.

С другой стороны, уверен Владимир Волобуев, некоторые отрасли, наоборот, продемонстрируют рост. Речь идет прежде всего о логистике и пассажирских перевозках, а также о производителях различного рода обмундирования и прочих принадлежностей. Но смогут ли растущие сектора обеспечить общий баланс экономической ситуации — вопрос. В любом случае любые прогнозы в настоящей ситуации имеют слабое обоснование, так политическая обстановка меняется буквально каждый день.