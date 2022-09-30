Будем здоровы

Формально Запад снял санкции с поставок в Россию лекарственных средств и медицинского оборудования, которое всегда относилось к гуманитарным товарам. Однако создаваемые теми же санкциями логистические проблемы и сложности с оплатой делают такие поставки практически невозможными. В этих условиях перед отечественной фарминдустрией встала задача не просто выжить в новых условиях, но и обеспечить население всеми необходимыми препаратами, в том числе теми, которые ранее поставлялись только из-за рубежа. И, судя по результатам последних месяцев, отрасль уверенно показывает способность выполнить эту задачу.

В правительстве страны отмечают, что фармацевтическая промышленность продемонстрировала зрелость и готовность к новым вызовам. Поэтому сегодня нет необходимости включать соответствующую иностранную продукцию в списки для параллельного импорта. Отрасль быстро наладила новые кооперационные связи внутри страны и расширила взаимодействие с партнерами из дружественных стран, что позволяет в текущей ситуации сохранять устойчивость.

Устойчивости отрасли способствует и поддержка отечественных компаний со стороны государства благодаря инициативе «Покупай российское». Например, они могут получить субсидию на рекламу. Также бизнес может получить поддержку став участником Национальных проектов России.

Собственные разработки позволили ряду производителей избавиться от сырьевой или технологической зависимости от иностранных поставщиков. Например, российская компания ГЕРОФАРМ благодаря многолетней работе сегодня способна выпускать инсулины по принципу полного цикла.

«На протяжении многих лет ГЕРОФАРМ инвестировал в научно-исследовательскую и производственную инфраструктуру. Благодаря этому сегодня компания имеет собственный R&D центр, современные производственные площадки, которые позволяют осуществлять выпуск препаратов по принципу полного цикла – от субстанции до готовой лекарственной формы. Сегодня задействованы те производственные мощности, которые необходимы для обеспечения уже существующих потребностей. При этом до конца года запланировано масштабирование производства субстанции инсулина на производстве в г. Пушкине. Это связано с растущей долей инсулинов ГЕРОФАРМ на рынке», - рассказали «Эксперту» в пресс-службе компании.

В новых условиях фармотрасли удалось не просто удержаться на плаву – она продолжает развиваться. По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, с января по май этого года в России выросло на 28,4% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Всего за этот период было изготовлено препаратов на 275 млрд руб. Выросло, по данным на май, производство сывороток и вакцин в дозах - на 21,3%, а в ампулах — на 13,6%. За один только май было изготовлено 1,36 млрд доз – на 46,5% больше, чем в том же месяце 2021 года. Выпуск в ампулах составил 640 тыс. штук – в 5 раз выше. Производство фармсубстанций в мае увеличилось на 28,6%. Также наблюдался рост производства провитаминов, витаминов и их производных. Выпуск антибиотиков вырос в мае на 74,5%. Медицинского оборудования и приборов в январе – мае выпустили в стране на 12,6 млрд руб. (рост на 42,6%).

Еще одна крупная отечественная фармацевтическая компания Renewal на конец 2022 года планирует запустить 50 новых препаратов, половина из них уже находится в производстве. В стадии проведения исследований и текущей фармацевтической разработки находится еще порядка 150 препаратов, выпуск которых планируется наладить в течение следующих 5 лет.

А к началу следующего года компания готовится открыть новые производственные линии по изготовлению антисептических лекарственных средств во флаконах и назальных препаратов в форме дозированных спреев, капель растворов. «На текущий момент уже закончены строительные работы и подготовлены инженерные системы, ожидается поставка части оборудования. Увеличение производственной мощности по лекарственным препаратам во флаконах составит порядка 8,5 млн упаковок в год. По препаратам в лекарственной форме спреев, капель для приема внутрь, растворов для местного применения – 13 млн упаковок в год», - рассказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

По его словам, в этом году компании пришлось выстраивать новые логистические цепочки, искать альтернативных поставщиков компонентов, требуемых при производстве, частично перестраивать бизнес-процессы и операции, взаимоотношения с поставщиками. «В портфель продукции Renewal входит более 170 препаратов, каждый из которых, кроме действующих веществ, включает и набор вспомогательных фармацевтических субстанций. Мы закупаем сырье для производства препаратов не только у отечественных поставщиков, но и у поставщиков из разных уголков мира. В силу высокой диверсификации портфеля продукции и многокомпонентности каждого лекарственного препарата предприятие работает с тысячами субстанций, соответственно имеет запасные варианты поставщиков. Кроме того, мы предприняли и продолжаем предпринимать дополнительно эффективные меры по поиску и подбору резервных поставщиков», - пояснил Владимир Гречкин.

Задачи на упреждение

Одной из ключевых задач является скорейший запуск производства отечественных лекарств против редких заболеваний. Минздрав и Минпромторг поручили российским предприятиям оперативно разработать российские аналоги 189 зарубежных препаратов.

Ведется разработка стандартных образцов, которые позволят обеспечить контроль качества препаратов на всех этапах производства. Сейчас стоит задача полностью закрыть к 2024 году все наименования из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - прим. ред.). А в рамках программы «Патенты на полку» ведется работа над разработкой препаратов, которые пока защищены иностранными патентами и не могут производиться в России без разрешения правообладателя. Кроме того, реализуются мероприятия по созданию отечественных производств фармацевтических субстанций, не выпускающихся в настоящее время в России.

В числе жизненно важных препаратов, например, находится L-тироксин, необходимый при заболеваниях щитовидной железы. В России его производство запустила новосибирская Renewal. Причем в компании говорят, что способны полностью закрыть потребность в нем российских пациентов. «Мощностной потенциал предприятия сегодня позволяет нам выпускать до 500 тыс упаковок L-тироксина в месяц, а при необходимости – до 1 млн упаковок в месяц, что сопоставимо с потреблением препарата в целом в стране. Выпуск жизненно важных лекарств мы осуществляем согласно текущим потребностям пациентов», - отметил исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

В ГЕРОФАРМе также уверены, что компания может увеличить объемы производства уже имеющегося ассортимента препаратов, а также расширить портфель лекарственных средств, чтобы обеспечить 100% покрытие рынка инсулинами. «Для этого необходимы соответствующий заказ со стороны государства и меры поддержки, которые позволят поддержать отечественных производителей по полному циклу. Один из ключевых моментов – финансирование. Задачи, которые стоят перед производителями, требуют значительных инвестиций в новые проекты без ущерба для производства тех препаратов, которые уже есть в портфеле. Поэтому компаниям нужны доступные кредиты с минимальными требованиями по обеспечению», - резюмировали в ГЕРОФАРМе.

Таким образом, российские фармацевтические предприятия смогли выдержать санкционный «удар» и благодаря собственным разработкам, грамотной работе с поставщиками, многолетним инвестициям в технологии и производство перехватили инициативу по обеспечению страны необходимыми лекарствами. Готовы они и к дальнейшей «реконкисте» российского рынка, в том числе, обеспечить пациентов внутри страны редкими препаратами, которые до сих пор поставлялись только из-за рубежа. Для полной независимости в этой, безусловно, стратегической сфере компании нуждаются в поддержке через госзаказ и доступные кредиты.