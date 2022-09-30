Датчики московского производства будут использовать при строительстве метро – Овчинский

Специализированные датчики давления для буровых машин и механизированных тоннелепроходческих комплексов разработал резидент ОЭЗ Москвы, компания «Пьезус». Прибор заменит зарубежные аналоги. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве при строительстве станций метро и тоннелей используют самые современные технологии и технику, которую производят в столице. Так, один из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» создал датчики давления, которыми будут оснащаться буровые и другие механизированные тоннелепроходческие комплексы. Разработка заменит ушедшие с российского рынка иностранные аналоги», - сказал Овчинский.

Первая партия новых датчиков будет использована при строительстве московского метрополитена, добавил глава департамента.

«Среди особенностей новых датчиков – уникальное механическое присоединение, которое наша компания может выпускать благодаря собственной металлообрабатывающей линии. Изделия не уступают по характеристикам приборам иностранного производства», – отметил заместитель технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрий Тюменцев.

Новые датчики созданы для работы в тяжелых условиях со средами, в которых присутствуют взвеси, камни, песок и иные твердые частицы, пояснил Тюменцев.