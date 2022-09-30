Диверсии на «Северных потоках»: Россия укажет на виновников

«Акт международного терроризма». Именно так президент России Владимир Путин назвал взрывы на нитках трубопроводов «Северный Поток — 1» и «Северный Поток — 2», совершенные в шведских и датских водах. Причем, по мнению Кремля, терроризма государственного. «Представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И Запад согласен с такой оценкой. «Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа, — говорится в заявлении Североатлантического Альянса. — Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба». Аналогичные заявления делает сейчас руководство Евросоюза.

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Правда, Россия и Запад не сходятся в том, кто устроил этот теракт или саботаж. Стороны обвиняют друг друга.

Так, европейские политики говорят о саботаже со стороны России. По их мнению, Москве, пытающейся максимально стимулировать кризис в европейской экономике, нужно было остановить прокачку своего газа в Европу — причем остановить так, чтобы «Газпрому» не выставили колоссальные штрафы за невыполнение контрактных обязательств. «Этот акт саботажа сигнализирует о точке невозврата. Экономический ущерб, нанесенный этими атаками, приведет Европу к рецессии столь же глубокой, как рецессия 2009 года, — уверяет американский политолог Ариэль Коэн. — Этой зимой Европа обречена столкнуться с самым серьезным энергетическим кризисом со времен арабского нефтяного эмбарго 1974 — или даже еще серьезнее». Согласны с подобными апокалиптичными прогнозами и немцы. «Мы теперь должны готовиться к сценариям, которые вплоть до сегодняшнего момента казались нереальными», — говорит министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Но не вполне понятно, что она имела в виду. Намекала на возможность новых терактов, деиндустриализацию — или на однозначный дефицит газа зимой, за которым последуют массовые беспорядки. И что, ради таких вот последствий Москва способна нанести преднамеренный ущерб собственной инфраструктуре? «К сожалению, наш восточный партнер постоянно ведет агрессивный политический курс, — рассказывает замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. — Если он способен на агрессивную политику на Украине, то очевидно, что нельзя исключать и возможности провокаций в Восточной Европе».

Обвинения, мягко говоря, безосновательные — что признают даже в The New York Times. В статье, полной, конечно же, намеков на заинтересованность России, авторы делают оговорк со ссылкой на неназванных официальных лиц США, отметивших, что «искушение возложить вину почти за каждое нападение на Россию, иногда ошибочно». Помимо этого справедливого, если без «иногда», пассажа есть и многозначительное продолжение: «Несколько официальных лиц в Вашингтоне отметили, что диверсии на трубопроводе могли совершить неправительственные субъекты». Вероятно, это и есть «запасной аэродром» Вашингтона после того, как попытки обвинить Россию ни к чему не приведут. Но надо отметить, что способность устроить такую диверсию без участия сил государства подавляющим большинством экспертов отрицается.

Да, российские эксперты и некоторые политики не раз призывали отключить Европу от российского газа (тем более что в ЕС сами хотели избавиться от поставок из России), однако, во-первых, у Москвы было достаточно инструментов сделать это более дешевыми способами. Например, используя в качестве предлога «рутинные ремонтные работы» или неработающие турбины, которые должен ремонтировать Запад. То есть не взрывать инфраструктурные объекты колоссальной стоимости и геополитической важности. Сейчас некоторые европейские СМИ сообщают о том, что газопроводы «навсегда выведены из строя», а оптимисты уверяют, что ремонт возможен, но он займет месяцы. При этом только вышедший из поврежденных труб газ оценивается сейчас в 500-600 миллионов долларов. И газ этот — российский.

Наконец, не стоит забывать, что Российская Федерация настаивала на том, чтобы Евросоюз открыл «Северный Поток — 2» (построенный, закачанный газом и готовый к поставке российских энергоносителей в ЕС). Полностью российский газопровод, с российскими турбинами. В правительстве же ФРГ уверяли, что открытие этого потока будет означать «капитуляцию» перед Москвой. Теперь же открытия не будет при любых политических решениях.

Именно поэтому российская сторона называет себя одной из наиболее пострадавших сторон от взрыва — и указывает на то, что за ним могли стоять либо Украина, либо Соединенные Штаты. Киев действительно является бенефициаром взрыва: ведь теперь именно украинская газотранспортная система становится ключевой артерией для прокачки газа, а значит Украина берет в заложники всю Европу, жизненно заинтересованную в том, чтобы с этой ГТС ничего не случилось. И для этого Евросоюз должен послушно спонсировать киевский режим (США уже пытаются перевести это спонсирование из добровольных пожертвований в исполнение обязательств, для чего предлагают ЕС подписаться под механизмом передачи денег), а также не допускать объявление Россией войны Украине (после чего перекачка российского газа через украинскую ГТС остановится).

Однако при всем при этом у Украины может не хватить компетенций для подобного теракта — поэтому в Москве считают, что организатором и исполнителем являются Соединённые Штаты. И, что интересно, с этой версией согласны некоторые европейские политики. «Спасибо, США», — написал у себя в Твиттере (соцсеть заблокирована в России) бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Сменявшие друг друга польские правительства рвали себе вены, чтобы остановить Nordstream, - объяснял он свой пост. — Почему бы мне не радоваться? Я бы предпочел думать, что за этим стоят наши союзники, а не враги».

Мотивов у американцев может быть несколько. Они во многом уже прорисовываются из вышесказанного, теперь можно их суммировать. Это и стремление ослабить Европу, а также показать ей, кто в западном мире хозяин. И попытка сделать Украину эксклюзивным транзитером российского газа. И, наконец, банальный стратегический ответ Москве на принятое Владимиром Путиным важнейшее, принципиальное решение о присоединении освобожденных украинских территорий к РФ (собственно, теракт состоялся аккурат после этого решения).

Конечно, американцы уверяют, что они не при чем. «США не станут спекулировать о причинах аварии на “Северных потоках” до завершения расследования в ЕС» — именно так в Пентагоне прокомментировали данные о вертолётах США, круживших над местом будущих утечек. «Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чем говорил Президент США, обещая покончить с “Северным потоком — 2”», — отвечает пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Да, пока что известные факты, а именно истории с американскими вертолетами над Балтикой, фразой Сикорского, а также февральскими угрозами Байдена на случай боевых действий России на Украине (заявившего, что тогда «"Северного потока — 2" больше не будет. Мы сделаем это»), служат только косвенными доказательствами американской причастности. Но, как заявил журналистам в пятницу глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин: «У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов». Заметив, что западные страны «чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта», он заявил: «Я бы немного скорректировал эту оценку. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта».

Материалы, о наличии которых сообщил глава СВР, очевидно, и будут предоставлены уже 30 сентября — на экстренно созванном России заседании Совета Безопасности ООН.

