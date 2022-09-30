ФАС заинтересовалась ценами на спецодежду и экипировку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Ведомство также направило запросы в сети «Военторг», «Спортмастер», «HAKKI», а также в крупнейшие маркетплейсы Яндекс, Ozon и Wildberries, требуя предоставить отчет о ценах на амуницию, тактическую одежду, спальные мешки, термобелье, рюкзаки, трекинговую обувь и походные аксессуары, сообщили в пресс-службе ФАС.

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«В числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен», — уточнили в ФАС.

Ведомство пообещало незамедлительно принять меры антимонопольного реагирования, если в ходе анализа будут обнаружены признаки недобросовестного поведения и необоснованного завышения цен.

Накануне ФАС уже обратила внимание продавцов на недопустимость увеличения цен в ситуации возможного повышения спроса. Поводом стали жалобы граждан на резкий рост цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.

