Финансовый рынок смотрит на «Газпром» и геополитику

Сегодняшний день будет богат на сюрпризы. Один из них случился уже в первый час торгов. В 10:32 мск в течение одной минуты цена акций «Газпрома» обвалилась на 17%. Никаких новостей по компании не было.

Сегодня проходит собрание акционеров «Газпрома», на котором рассматривается вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие. По сообщению компании, «по вопросу внеочередного собрания акционеров имеется кворум».

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Чем был вызван такой мгновенный обвал, пока непонятно. Не исключено, что какой-то крупный спекулянт решил прикупить по дешевке акции компании, перед этим продав большой объем бумаг и заставив сработать ограничивающие убытки стоп-заявки у ряда игроков. Такие действия могут быть расценены как манипулирование рынком.

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Стоит отметить, что сейчас инвесторы обращают на акции «Газпрома» пристальное внимание. Это вызвано в том числе тем, что 30 июня собрание акционеров «Газпрома» неожиданно не утвердило решение о выплате дивидендов. При этом несколько дней до этого бумаги снижались, что некоторые эксперты объясняли наличием у ряда игроков инсайда относительно будущего решения акционеров.

В целом же большинство аналитиков ждет бурного роста акций «Газпрома» на новости о выплате дивидендов. Но подъем, как ожидается, будет непродолжительным, поскольку многие инвесторы захотят продать бумагу и дивидендов не получать. Дело в том, что после отсечки реестра на получение дивидендов цена акции обычно падает на величину, сопоставимую с размером выплат. Этот дивидендный гэп «Газпром» может закрывать очень долго, поскольку из-за разрушения «Северных потоков» компания лишилась возможности увеличить поставки газа в Европу. Кроме того, значительно увеличится налоговый пресс на компанию.

Второе значимое событие дня — выступление президента РФ Владимира Путина. Аналитики не строят предположений относительно того, что скажет российский лидер, поскольку глава государства в трудные периоды прибегает к нестандартным решениям.

В последние дни российский рынок акций демонстрировал слабость, в том числе в периоды роста нефти — именно из-за геополитических рисков и неопределенности дальнейших шагов России в отношении Украины. Сегодня этот вопрос может проясниться. Но реакцию рынка на него спрогнозировать сложно.

Со снижения начали сегодняшний день не только «Газпром», но и многие другие «голубые фишки». Это выглядело неожиданным, поскольку вчера на вечерних торгах по рынку прокатилась волна покупок (в том числе акции «Газпрома» на вечерней сессии выросли более чем на 4%). Впрочем, уже к исходу первого часа торгов просадка по многим бумагам была выкуплена.

Так или иначе, рекомендаций по конкретным бумагам сегодня аналитики не дают, поскольку итоги дня на рынке акций будут определены двумя главными уже упомянутыми событиями. При этом все эксперты отмечают, что если «Газпром» решит выплатить дивиденды, то это станет позитивом для всех «голубых фишек», поскольку значительная часть полученных дивидендов будет реинвестирована обратно в рынок акций.

Внешний фон пока «бычий»: после вчерашних обвалов растут американские фьючерсы и европейские фондовые индексы, нефть подорожала до $88,5 за баррель.

Мощно укрепляется рубль. За первые полчаса торгов российская валюта подорожала к американской на 2,5%. Доллар стоит дешевле 56 рублей. Здесь все довольно прозрачно: не только инвесторы, но и державший «про запас» доллары бизнес опасаются, что рост геополитической напряженности может вызвать санкции Запада, которые парализуют торги долларом и евро в России.

Ранее аналитики называли первой целью укрепления российской валюты район 55 руб. за доллар.