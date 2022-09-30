«Газпром» выплатит рекордные дивиденды на сумму свыше 1,2 трлн руб. за I полугодие

Собрание акционеров «Газпрома» утвердило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Их размер составит 51,03 руб. на акцию.

«Собрание утвердило рекомендованный советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года — 51,03 руб. на одну акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1 трлн 208,059 млрд руб. (50% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" за первое полугодие 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности). Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка», — говорится в пресс-релизе компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, компания определила 11 октября. Выплаты будут произведены до 24 октября номинальным держателям и профессиональными участниками рынка. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды будут выплачены до 15 ноября.

Отмечается, что газовый гигант выплачивает промежуточные дивиденды впервые в своей истории.