Германия готовится к деиндустриализации

Ситуацию, в которой сейчас оказалась немецкая промышленность, как нельзя лучше иллюстрирует заголовок недавней статьи в Financial Times о проблемах производителей туалетной бумаги – «Из-за энергетического кризиса производителям туалетной бумаги нечем вытираться». Немцам остается только посочувствовать, потому что астрономические цены на электроэнергию лишают их больше, чем просто средств гигиены. На глазах жителей ФРГ в буквальном смысле этого слова рушится привычно высокий уровень их жизни. Причем, рушится он во всем, начиная с тепла и света и заканчивая работами.

Автор статьи в FT цитирует заявление Федерального объединения немецкой промышленности BDI, в котором говорится, что энергетический кризис будет для производственного сектора страны значительно тяжелее коронавирусной пандемии. Аналогия простая: многие немцы помнят, что в 2020 году в Германии тоже возник дефицит туалетной бумаги. Однако сейчас ставки намного выше, чем два года назад. Как сказал глава одной из химических компаний, поставляющих сырье для производителей туалетной бумаги: «При нынешних ценах это будет означать деиндустриализацию Германии».