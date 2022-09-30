Германия готовится к деиндустриализации

Ситуацию, в которой сейчас оказалась немецкая промышленность, как нельзя лучше иллюстрирует заголовок недавней статьи в Financial Times о проблемах производителей туалетной бумаги – «Из-за энергетического кризиса производителям туалетной бумаги нечем вытираться». Немцам остается только посочувствовать, потому что астрономические цены на электроэнергию лишают их больше, чем просто средств гигиены. На глазах жителей ФРГ в буквальном смысле этого слова рушится привычно высокий уровень их жизни. Причем, рушится он во всем, начиная с тепла и света и заканчивая работами.
Автор статьи в FT цитирует заявление Федерального объединения немецкой промышленности BDI, в котором говорится, что энергетический кризис будет для производственного сектора страны значительно тяжелее коронавирусной пандемии. Аналогия простая: многие немцы помнят, что в 2020 году в Германии тоже возник дефицит туалетной бумаги. Однако сейчас ставки намного выше, чем два года назад. Как сказал глава одной из химических компаний, поставляющих сырье для производителей туалетной бумаги: «При нынешних ценах это будет означать деиндустриализацию Германии».
Конечно, в Берлине пытаются бороться с энергетическим кризисом, в который Европа в целом и Германия в частности во многом загнали себя сами. Например, недавно правительство рассказало о программе помощи населению и бизнесу в размере 65 млрд евро. Она предполагает единовременную выплату субсидии домохозяйствам для оплаты счетов за энергию, а также продление введенного еще в июле пакета помощи компаниям, специализирующимся на энергоемком производстве, в размере 5 млрд евро. В августе канцлер Шольц также объявил о снижении налога на добавленную стоимость на продажи газа с 19 до 7%.
Федеральное правительство так же, как правительства земель, не сидит сложа руки, но несмотря на все их усилия компании продолжают закрываться. Недавно закрылась, к примеру, самая известная в ФРГ компания по производству туалетной бумаги Hackle. Продолжающие же еще с трудом работать компании ждут не только все более растущие цены на электроэнергию и газ, но и очень вероятные зимой проблемы с их поставками. Не удивительно, что Deutsche Bank прогнозирует в Германии на следующий год рецессию и спад ВВП на 3,5%, потому что производство практически всего, включая уже упоминавшуюся туалетную бумагу, падает.
Некоторые компании активно переходят на возобновляемые источники энергии, например, на сжиженный газ и водород. Конечно, это позволит им диверсифицировать энергоносители, но этот переход почти не уменьшает расходы. Главная причина редкого использования этих видов топлива в том, что они очень дорогие. К тому же, они обладают теми же минусами, что обычный газ и никак не помогают борьбе с энергетическим кризисом.
Если зимой начнутся отключения производителей от газа, то, как надеются немцы во всех землях, власти включат производителей туалетной бумаги в список важных компаний, которым необходимо поставлять газ и электроэнергию. Как сказал один из немецких политиков, «мы сможем прожить без (красивой) обертки шоколадного печенья, но жизнь без туалетной бумаги будет пыткой».