Овцы просят сильно их не стричь. Германия обратилась с просьбой к США по газу

Пожалуй, не стоит слишком строго судить европейских лидеров и чиновников, когда они путаются в заявлениях или говорят глупости, потому что они сами давно сбились со счета введенных ими антироссийских санкций и принятых ими планов по борьбе с энергетическим кризисом. Министры энергетики стран членов Евросоюза собрались в последний день сентября в Брюсселе, чтобы в очередной раз обсудить борьбу с энергетическим кризисом, и наконец приняли уже не первую неделю обсуждаемый план, включающий в числе прочего снижение потребления газа и энергии и экспроприацию сверхприбылей энергетических компаний.

Встреча главных европейских энергетиков прошла в атмосфере тревоги за энергетическую безопасность, усилившуюся на этой неделе после взрывов на обеих очередях газопровода «Северный поток», которые отодвинули потенциальное возобновление работы «Северного потока 1» на неопределенное время.

Что касается обсуждения популярного сейчас в Брюсселе вопроса о введении по примеру потолка цен на российскую нефть таких же ограничений на газ из России, освещающий встречу министров Bloomberg написал, что если оно и было, то вновь закончилось безрезультатно, потому что идею поддержало лишь немногим больше половины членов Евросоюза – только 15 стран. Понятно, что среди скептиков как всегда Венгрия, отказывающаяся утверждать любые энергетические санкции против России, но по этому вопросу к ней и остальным скептикам, похоже, прибавилась Германия. Если Еврокомиссии пока не удается решить проблему Венгрии, то спорить с Германией еврокомиссару по энергетике Кадри Симпсон и ее шефине Урсуле фон дер Ляйен, естественно, бессмысленно.

Позиция Берлина у многих на континенте вызывает много вопросов. С одной стороны, они клянутся, что искренне намерены отказаться от российского газа, но с другой, с нескрываемым пессимизмом относятся к предложениям ввода потолка цен на российский газ и подобным радикальным предложениям. С одной стороны, в Берлине объявляют о создании так называемого «энергетического фонда», в который планируется закачать порядка 200 млрд заемных евро и средствами которого предполагается помогать населению и бизнесу; но с другой, немцы, как обычно, хотят бороться с кризисом в комфортных условиях и поэтому просят поставщиков, особенно, тех, кого они считают союзниками, не наживаться, по крайней мере, очень сильно (по их, естественно, мнению) на их бедах и не заламывать за «голубое топливо» неподъемные цены. Достаточно сказать, что успешное наполнение хранилищ газа в этом году обошлось европейцам на порядок (!) дороже, чем в прошлые годы.

Как обычно, «отличился» министр экономики ФРГ Роберт Хабек, который отвечает и за энергетику. Он – главный борец с энергетическим кризисом и поэтому чаще других подчиненных Олафа Шольца попадает впросак. В этот раз Хабек, занимающий пост вице-канцлера, а также по совместительству и один из лидеров партии зеленых, фактически попросил поставщиков снизить цены на газ.

«Я призываю ЕС выработать новую позицию для переговоров со странами, которые поставляют (нам) газ,- заявил он журналистам.- Мы - партнеры, а партнерство не предполагает эксплуатацию».

Под научным и красивым словом «эксплуатация» Хабек, очевидно, имел в виду «снижение цен на газ». Здесь вполне уместна аналогия с овцами и стригалями, которые лишают их шерсти. Так и напрашивается фраза: «Овцы просят сильно их не стричь».

Очевидно и то, кто в этой ситуации «овцы» (Германия и остальные потребители газа) и кто «стригали». Если говорить о союзниках той же Германии, то Хабек явно имел в виду Норвегию, которую, кстати, уже просили снизить цены поставляемого ей соседям газа и которая ответила отказом, сославшись на рыночные отношения. Наверняка, подразумевал он и США, которые при помощи Украины и заслуживающего лучшего применения упорства европейцев, с которым они борются с российскими энергоносителями, на удивление легко добились цели – вытеснить с энергетического рынка Европы и, в первую очередь, газового Россию и стать главным поставщиком газа в Европу. Сомнительно, что сейчас норвежцы войдут в положение тех же немцев и, забыв принципы рынка, снизят цены на газ. И еще труднее ждать этого от американских поставщиков. Так что призыв Роберта Хабека стричь с немцев, включая, естественно, и его, поменьше шерсти, скорее всего, вновь повиснет в воздухе и вызовет улыбки у всех здравомыслящих людей, понимающих, что происходит на энергетическом рынке Старого Света и вокруг него.