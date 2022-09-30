В Германии впервые за 70 лет зафиксирована двузначная инфляция

Впервые с момента введения в обращение евро более двух десятилетий назад инфляция в Германии превысила 10% и вплотную приблизилась к 11%. Управление статистики ФРГ Destatis подчеркнуло, что такой высокой инфляции в стране не было с декабря 1951 года.

«Инфляция в Германия раскалилась докрасна»,- образно прокомментировал данные Destatis экономист голландского банка ING Карстен Бржески.

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Наибольший вклад в рекордный рост инфляции в первый осенний месяц внесли цены на энергию и энергоносители, которые по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 43,9%. На значительном удалении, но все же с существенным ростом цены на продукты и продовольственные товары – их рост за год составил 18,7%. Потребительские цены в сентябре выросли на 1,9% при ожиданиях роста на уровне 1,3%. Стремительному рывку инфляции также способствовали проблемы с цепочками поставок и другие причины.

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Рост инфляции в первой экономике Европы ожидался, потому что с окончанием лета закончились ряд мер поддержки правительства. Например, сейчас отменены летние субсидии на общественный транспорт и топливо. В ЕЦБ не скрывают своей озабоченности темпами роста инфляции в ФРГ. Кристин Лагард уже готовится к новому солидному повышению учетной ставки после сентябрьского повышения на 0,75%. Она не скрывает, что повышения, главное орудие борьбы с инфляцией) продолжатся как минимум несколько ближайших месяцев. По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, необходимо сделать все возможное для того, чтобы взять инфляцию под контроль.

В сентябре инфляция в Германии достигла 10,9% и превысила прогнозы экономистов. Экономисты, опрошенные Bloomberg, например, прогнозировали рост до 10,2%.

Правительство Германии 29 сентября объявило о подготовке введения потолка цен на газ, что, по мнению экономистов, должно замедлить или остановить рост инфляции. Берлин намерен взять кредиты как минимум на 150 млрд евро и создать так называемый «энергетический фонд» для помощи населению и бизнесу с ростом цен.

Ситуация в экономике Германии ухудшается с каждым днем. Усиливается переезд предприятий и компаний за границу, в страны, где цены на газ и энергию ниже и где власти активнее и эффективнее поддерживают бизнес. Все больше компаний, включая таких гигантов, как Siemens и Volkswagen, переводят бизнес за океан.

В такой обстановке не приходится удивляться, что экономисты единодушно снижают прогнозы по развитию немецкой экономики в 2022-23 годах. Ведущие экономические институты Европы прогнозируют первой экономике континента в следующем году спад на 0,4%. Неутешительный их прогноз и по инфляции. Они считают, что она составит в 2023 году 8,8%, а в этом – 8,4%.

Немецкие экономические институты и центры, например, Институт экономических исследований Лейбница, настроены более пессимистично. Они полагают, что спад в экономике Германии в следующем году может составить 7,9%. Правда, такой мрачный сценарий возможен при очень суровой зиме и введении нормирования газа и энергии в промышленности.