Инфляция в еврозоне побила исторический рекорд

Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, в сентябре темпы роста потребительских цен в еврозоне выросли до 10% в годовом выражении. Инфляция, подскочившая с 9,1% в августе, обновила максимум за все время существования еврозоны.

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За сентябрь потребительские цены выросли на 1,2%. В августе они повышались вдвое медленнее – на 0,6%.

Стоимость энергоресурсов подскочила в годовом выражении на 40,8% (в августе – на 38,6%). Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 11,8% (на 10,6%), промышленные товары – на 5,6% (на 5,1%), услуги – на 4,3% (на 3,8%).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в сентябре выросли на 4,8% против 4,3% в августе.

Наименьшая инфляция зафиксирована во Франции (6,2%), на Мальте (7,3%), в Финляндии (8,4%) и в Ирландии (8,6%). Самые высокие темпы роста цен показали Эстония (24,2%), Латвия (22,4%) и Литва (22,5%).

