Известны имена победителей CRE Federal Awards 2022

Премией отмечены новые региональные объекты коммерческой недвижимости, а также объекты, эксплуатирующиеся в соответствии с принципами устойчивого развития. Церемония награждения, по традиции, объединила более двухсот наиболее авторитетных представителей отрасли.

В этом году обладателями Золотого Кирпича в 18 номинациях стали:

Категория «Офисная недвижимость»

Номинация «Бизнес-центр класса А»: Деловой Комплекс «Морская резиденция», Санкт-Петербург

Номинация «Бизнес-центр класса В»: Бизнес-центр «Атлас Сити», Санкт-Петербург

Номинация «Редевелопмент в офисной недвижимости»: Бизнес-центр Corner Place, Нижний Новгород

Категория «Торговая недвижимость»

Номинация «Сверхбольшой торговый центр»: ТРЦ «Планета», Пермь

Номинация «Крупный торговый центр»: ТРЦ «Грозный Молл», Грозный

Номинация «Средний торговый центр»: ТРЦ «Макси», Киров

Номинация «Малый торговый центр»: Outlet Village Пулково (Фаза III), Санкт-Петербург

Номинация «Редевелопмент в торговой недвижимости»: ТРЦ Forum, Улан-Удэ

Категория «Многофункциональный комплекс»

Номинация «Многофункциональный комплекс»: ТРК «Горизонт», Ростов-на-Дону

Категория «Индустриальная недвижимость»

Номинация «Складской комплекс»: Хранилище плодов «Сад Гигант», Краснодарский край

Категория «Гостиничная недвижимость»

Номинация «Гостиницы»: Kravt Nevsky Hotel and SPA, Санкт-Петербург

Категория «Зеленый Кирпич»

Номинация «Зеленый Кирпич в офисной недвижимости»: Бизнес-центр URBAN, Казань

Номинация «Зеленый Кирпич в торговой недвижимости»: ТРЦ «Охта Молл», Санкт-Петербург

Категория «Консультант года»: Nikoliers

Категория «Девелопер года»: PNK group

Категория «Управление недвижимостью»

Номинация «Управляющая компания года – Facility Management»: ФМ Сервис

Номинация «Управляющая компания года – Property Management»: Nikoliers

Категория «Персона года»: Николай Артеменко, Генеральный директор MALLTECH