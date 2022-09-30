Известны имена победителей CRE Federal Awards 2022

Премией отмечены новые региональные объекты коммерческой недвижимости, а также объекты, эксплуатирующиеся в соответствии с принципами устойчивого развития. Церемония награждения, по традиции, объединила более двухсот наиболее авторитетных представителей отрасли.
В этом году обладателями Золотого Кирпича в 18 номинациях стали:
Категория «Офисная недвижимость»
Номинация «Бизнес-центр класса А»: Деловой Комплекс «Морская резиденция», Санкт-Петербург
Номинация «Бизнес-центр класса В»: Бизнес-центр «Атлас Сити», Санкт-Петербург
Номинация «Редевелопмент в офисной недвижимости»: Бизнес-центр Corner Place, Нижний Новгород
Категория «Торговая недвижимость»
Номинация «Сверхбольшой торговый центр»: ТРЦ «Планета», Пермь
Номинация «Крупный торговый центр»: ТРЦ «Грозный Молл», Грозный
Номинация «Средний торговый центр»: ТРЦ «Макси», Киров
Номинация «Малый торговый центр»: Outlet Village Пулково (Фаза III), Санкт-Петербург
Номинация «Редевелопмент в торговой недвижимости»: ТРЦ Forum, Улан-Удэ
Категория «Многофункциональный комплекс»
Номинация «Многофункциональный комплекс»: ТРК «Горизонт», Ростов-на-Дону
Категория «Индустриальная недвижимость»
Номинация «Складской комплекс»: Хранилище плодов «Сад Гигант», Краснодарский край
Категория «Гостиничная недвижимость»
Номинация «Гостиницы»: Kravt Nevsky Hotel and SPA, Санкт-Петербург
Категория «Зеленый Кирпич»
Номинация «Зеленый Кирпич в офисной недвижимости»: Бизнес-центр URBAN, Казань
Номинация «Зеленый Кирпич в торговой недвижимости»: ТРЦ «Охта Молл», Санкт-Петербург
Категория «Консультант года»: Nikoliers
Категория «Девелопер года»: PNK group
Категория «Управление недвижимостью»
Номинация «Управляющая компания года – Facility Management»: ФМ Сервис
Номинация «Управляющая компания года – Property Management»: Nikoliers
Категория «Персона года»: Николай Артеменко, Генеральный директор MALLTECH