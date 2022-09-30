Число европейских стран с двузначной инфляцией достигло 10

В целом десятке государств еврозоны инфляция в сентябре составила двузначное число.

Об этом пишет Telegram-канал Banksta.

Самая серьезная ситуация наблюдается в странах Прибалтики. Так, в Эстонии инфляция составляет 24,2%, в Литве — 22,5%, в Латвии — 22,4%.

Внушительные цифры по инфляции демонстрируют Нидерланды (17,1%), у Словакии показатель достигает 13,6%. Далее следуют Греция (12,1%), Бельгия (12%) и Австрия (11%). Немногим лучше положение Германии, где инфляция на данный момент составляет 10,9%, а также Словении (10,6%).

В августе инфляция в зоне единой валюты в Европе установила новый рекорд — 9,1%, согласно данным европейского статистического бюро Eurostat. Главной движущей силой роста инфляции назван стремительный рост цен на энергию, а также подорожавшие продукты питания.