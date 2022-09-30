Лавров рассказал о колоссальных убытках, которые страны Евросоюза несут из-за политики США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз утратил автономию из-за США, а также несет убытки из-за действий американских властей.

Свое мнение он озвучил на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ. «Проводя свой бездумный курс по "отмене" России, англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, включая НАТО, а также ЕС, который окончательно утратил свои амбиции на стратегическую автономию и несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США», — цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, в отношении стран бывшего Советского Союза Запад применяет философию «разделяй и властвуй». «Цель абсолютно понятна — еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы», — сказал глава российского МИД. По словам Лаврова, ни одно государство СНГ не застраховано от попыток вмешательства во внутренние дела.

Между тем бывшая канцлер Германии Ангела Меркель призвала сформировать «панъевропейскую архитектурой безопасности» с участием России. До этого политик не раз говорила о необходимости такой системы, отмечает РБК. Экс-канцлер считает, что несмотря на ситуацию вокруг Украины Москва должна участвовать в формировании структуры безопасности.

Накануне, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада подготавливают сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ. Глава государства отметил, что текущий конфликт между Москвой и Киевом стал результатом распада СССР.