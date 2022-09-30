«ЛУКойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» разрешили купить компанию «Энел Россия»

Президент России Владимир Путин разрешил «ЛУКойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» приобретение акций генерирующей компании «Энел Россия».

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 9 525 652 231 штуки обыкновенных акций публичного акционерного общества "Энел Россия", принадлежащих акционерному обществу Enel S.p.A», — указывается в документе.

Также сообщается, что акционерному обществу «ААА Управление капиталом», выступающему доверительным управляющим фонда «Газпромбанк — Фрезия», одобрена сделка по покупке 10,43 млрд акций «Энел России».

Как указывается на сайте генерирующей компании, 56,43% акций «Энел России» владеет итальянская Enel, которая в начале июня сообщила о продаже своей доли в 56,43% в российском бизнесе компании «ЛУКойл» и инвестиционному фонду «Газпромбанк — Фрезия» за €137 млн. Согласно информации итальянского холдинга, покупатели получат 5,6 ГВт традиционных и 300 МВт возобновляемых мощностей. Для сотрудников предприятия будет обеспечена непрерывность работы.

Производственными филиалами «Энел Россия» являются три газовые станции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. В мае прошлого года «Энел Россия» также запустила Азовскую ВЭС (90 МВт). Кроме того, компания реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт).

Выручка компании по итогам первого полугодия 2022-го увеличилась год к году на 14,1%, до 24,63 млрд руб. За шесть месяцев «Энел Россия» получила 8,57 млрд руб. чистого убытка. Показатель EBITDA возрос в годовом выражении на 32,9%, до 5,26 млрд руб.