Минфин запланировал до конца года разместить ОФЗ на 150 млрд рублей

Министерство финансов РФ разместило на своем сайте график аукционов по размещению облигаций федеральных займов (ОФЗ) в четвертом квартале текущего года. Плановый объем размещения составит 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Первый аукцион состоится уже 5 октября.

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Как следует из таблицы, представленной на сайте ведомства, аукционы будут проводиться каждую среду. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения от пяти до 10 лет включительно составляет 120 млрд рублей, от 10 лет — 30 млрд. Предложение ОФЗ со сроком погашения до пяти лет не предполагается.

После семимесячной паузы, 12 сентября, Минфин сообщил о планах разместить ОФЗ в третьем квартале на 40 млрд рублей. Аукционы планировалось провести 14, 21 и 28 сентября. На торгах 14 сентября Минфин разместил ОФЗ-ПД с датой погашения 23 июля 2031 года номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Спрос на первые облигации превысил предложение в два с половиной раза. Однако следующие аукционы 21 сентября были признаны несостоявшимися, а от аукционов, запланированных на 28 сентября, Минфин отказался, объяснив это возросшей волатильностью на финансовых рынках.

