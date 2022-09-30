Министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил предприятие En+ Group в Ангарске

Министр энергетики России Николай Шульгинов посетил одну из крупнейших тепловых станций Иркутского региона ТЭЦ-10, входящую в состав холдинга En+ Group. Во время визита он встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым.

В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как газификации региона- с учетом важности задачи министерство пообещало поддержку в этой теме, а также модернизация теплового оборудования, использование инновационных и экологичных технологий в отрасли, подготовка к отопительному сезону.

«В предстоящий период важно принимать дополнительные меры для снижения аварийности на предприятиях, обеспечения стабильной и бесперебойной деятельности на каждой станции. Кроме этого, следует учитывать перспективы развития конкретных территорий и возможности обеспечить их инфраструктурой. Энергетикам всегда нужно помогать», — сказал Николай Шульгинов.

Кроме того, представители государственной власти осмотрели ТЭЦ, посетили производственные площадки и пообщались с сотрудниками предприятия. Как отметил Михаил Хардиков, сегодня ТЭЦ-10 важна не только в теплоснабжении уже подключенных объектов. Она рассматривается как неотъемлемая часть перспективного развития Иркутска, где строятся новые микрорайоны. «Однако, помимо потенциала станции, одно из условий системного решения – это приход газа. Газовые теплостанции и квартальные котельные не будут оказывать воздействия на байкальскую природную территорию», — подчеркнул руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Промышленный холдинг En+ Group Олег Дерипаски ранее анонсировал несколько крупных проектов в области модернизации тепло- и электросетей. Модернизация ТЭЦ-10 — не исключение. Она имеет стратегическое значение и обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия, а также социальные и медицинские объекты на юге Иркутской области. Ее энергетическая тепловая мощность составляет 1 110 МВт, на станции установлены 8 турбогенераторов и 16 котлоагрегатов.

Кроме того, компания с 2007 года ведет комплексную модернизацию ключевого оборудования ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (в который входит Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская ГЭС). Проект модернизации обеспечит регион доступной и, что не менее важно, экологичной электроэнергией.