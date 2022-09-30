На пороге нового сырьевого суперцикла

Сырьевые суперциклы можно определить как длительный период бумов и спадов на сырьевых рынках, когда цены на них падают значительно выше или ниже их долгосрочного тренда. Как правило, каждый цикл длится не менее 15-20 лет, именно поэтому экономисты называют их суперциклами. Тогда как стандартный экономический цикл длится около 5 лет, а некоторые из них могут длится только 1,5 года. Правда, к теории суперциклов, видимо, не стоит относится как к истине в последней инстанции. Также, различные исследователи по разному интерпретируют список сырьевых товаров, то расширяя его, то сужая. Поэтому ценовые прогнозы могут несколько различаться по времени. Есть аналитики, которые вообще критично относятся к модели суперциклов. Но все-таки суперциклы пока остаются одним из важных инструментов ценового прогнозирования.

Четыре циклические стадии от Банка Канады

Наиболее подробно с теоретической точки зрения об этом феномене писали в Банке Канады в 2016 году. Экономисты в исследовании выявили четыре суперцикла на товарных рынках с начала прошлого века. В каждом из них сырьевые цены отклонялись как минимум на 10% от своего долгосрочного тренда.

Для вычисления суперциклов Банк Канады разработал собственный Индекс цен на сырьевые товары (BCPI), составив его из широкого спектра ресурсов, включая нефть, неблагородные металлы и продукты сельского хозяйства. Столь всеобъемлющий список в принципе имеет право на существование. Все вышеперечисленные чисто сырьевые товары, а также фактически полуфабрикаты (металлы, сельхозтовары) включены в довольно жесткие производственные и логистические цепочки, поэтому ценовой всплеск в их начале неизбежно приведет к росту цен в конце. Например, дорогой газ резко увеличивает стоимость азотных удобрений. В результате растет себестоимость производства продовольствия. Добавим сюда еще подорожание ГСМ. И приходится переписывать ценники в магазинах. Либо убирать с полок слишком подорожавшую еду.

Отметим, что экономисты учитывали не непосредственно сами цены, а их отклонение от долгосрочного тренда. Именно поэтому, к примеру, самые низкие цены на сырье (к тренду) в начале четвертого цикла в этой теории были зафиксированы в 1996 году, а не в 1998 году, когда цены на нефть упали до $12 за баррель.

А первый суперцикл был зафиксирован Банком Канады в 1899-1932 годах (33 года). Период, когда цены оставались выше долгосрочного тренда в этом цикле, продлился всего 5 лет (1899-1904 годы) и совпал с индустриализацией в США. Пик цен на сырье составил 10,2% от долгосрочного тренда, а минимум оказался на уровне 12,9% ниже тренда. То есть, в первом суперцикле сырьевые цены были ниже долгосрочного тренда, особенно на нефть, поскольку промышленники тогда в основном недооценивали ее.

Второй суперцикл продлился 29 лет, с 1933 года по 1961 год, и цены оставались выше долгосрочного тренда уже значительно дольше — 15 лет (1933-1947 годы), на фоне милитаризации ключевых экономик мира и больших трат на военные нужды. Пик цен составил 14,1% от долгосрочного тренда, а минимум был на 10% ниже тренда.

Третий суперцикл начался в 1962 году и завершился в 1995 году (34 года). Цены оставались выше долгосрочного тренда 17 лет (1962-1978 годы) на фоне реиндустриализации развитых экономик (прежде всего ФРГ и Японии), а пик достиг 19,5% от тренда. При этом минимум был на уровне 38,1% ниже тренда. Этот суперцикл характеризуется самыми низкими ценами на сырье.

Четвертый суперцикл начался в 1996 году. Первые 16 лет цены оставались выше долгосрочного тренда на фоне ускорения экономического роста развивающихся экономик, и главное — Китая и его вступления в ВТО. Пик был достигнут в 2011 году, когда цены были выше тренда на 33,5%.

Однако Банк Канады в этом суперцикле не учел не только падение цен до критических $12 за бочку нефти, но и главное, обрушение нефтяных цен, которое началось в июле 2008 года и продлилось 26 недель. Тогда пик цены был достигнут 11 июля 2008 года и состаил $147,27 за баррель. Дно — 26 декабря 2008 года — $33,73. Затем, в течение первой половины следующего года цена балансировала в коридоре $40-45 за баррель. Рост возобновился во втором полугодии 2009 года, но при этом не вырвался до конца того года за предел, немного превышающий $60.

Интересно, что в 2016 году Банк Канады достаточно точно спрогнозировал один из факторов, который повлиял на взлет сырьевых цен в 2021-2022 годах. Аналитики отметили, что низкий уровень цен снизил стимул инвестировать в новые проекты, связанные с ископаемым топливом. А, учитывая длительные сроки, необходимые для строительства большинства традиционных нефтяных проектов, в Банке Канады предположили, что это может ограничить будущие поставки и привести к резкому росту цен на нефть. Что в итоге и произошло.

Феномен суперциклов в понимании Всемирного банка

Бразильский экономист Отавиано Кануто также полагает, что последний суперцикл цен на сырьевые товары начался в середине 1990-х годов, достиг пика ко времени глобального финансового кризиса и дна — к 2015 году. Фаза подъема в суперциклах, по его мнению, возникает в результате типичного запаздывания роста предложения сырьевых товаров после возникновения повышательных тенденций спроса на них. В конечном счете, когда появляется достаточное предложение, а рост спроса начинает затухать, цикл вступает в фазу спада. В этом смысле теория Кануто коррелирует с другими теориями циклов.

В январе 2022 года Всемирный банк отмечал, что резкое падение цен на энергоносители в 2020 году и отскок в 2021 году являются примером сырьевых циклов, которые были вполне обычным явлением за последние десятилетия.

В банке полагают, что в прошлом глобальные рецессии были связаны со слабым спросом и перебоями в поставках, в совокупности приводящих к снижению цен на сырьевые товары. Сбои на рынках конкретных сырьевых товаров иногда сглаживали такие процессы. Восстановление цен на сырье, после рецессии 2020 года, по мнению Всемирного банка, обуславливается сокращением предложения и шоками на сырьевых рынках.

В соответствии с теорией, резкий рост цен на сырьевые товары в 2021 году Всемирный банк объясняет сильным оживлением спроса в сочетании с необычно широко распространенными узкими местами в поставках. Эти факторы были усилены перебоями с поставками возобновляемого топлива из-за погодных проблем.

Трудности в прогнозировании

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с «Экспертом» отметил, что статистически точно выявить сырьевые суперциклы достаточно сложно, еще сложнее доказать, что их длина в фазах как роста, так и падения более-менее постоянна. Если представить, что 2021 год является началом нового суперцикла, то из этого не следует, что мы можем уверенно предсказать продолжительность периода роста.

Основная проблема определения суперцикла в том, что во время построения модели невозможно учесть все факторы. К примеру, обвал цен на газ в 2019-2020 годах произошел во многом из-за ввода в действие большого числа СПГ-проектов в предыдущие годы, то есть рынок перегрелся.

В 2021 году, еще до кризиса на Украине произошел резкий скачок цен на газ, что не укладывается в общую концепцию, поскольку дефицита предложения СПГ не наблюдалось. Алексей Белогорьев, в отличие от большинства западных экспертов, полагает, что восстановительный рост экономики после ковида не кажется убедительным объяснением того, что цены на газ выросли так сильно.

Эксперт отмечает, что если рассматривать текущую ситуацию, то резкое снижение поставок газа из РФ в Европу поднимет средние цены по всему миру (не только в ЕС) на ближайшие 3-4 года, пока предложение СПГ опять не станет избыточным. Исходя из ранее принятых инвестиционных решений, на 2022-2024 гг. приходится «дно» цикла ввода новых СПГ-заводов. Новый пик ввода в эксплуатацию придется на 2025-2027 годы, и, возможно, вновь приведет к «затовариванию» рынка и резкому снижению цен.

Однако, прогноз может не учитывать множества факторов, которые пока неясны для участников рынка и аналитиков. Так, в 2020 году многие экономисты предполагали, что кризис низкого спроса на сырьевых рынках может быть долгосрочным, и цены на нефть и газ будут оставаться низкими еще долгое время, но в действительно цены достаточно быстро пошли вверх, намного превысив «допандемийные» уровни.

При моделировании циклов наиболее предсказуемой величиной обычно считается спрос, поскольку он относительно инерционен и зависим от общих темпов экономического роста. Однако многолетние ценовые «качели», геополитические конфликты и низкоуглеродная повестка делают перспективы спроса на тот же СПГ менее определенными. Сейчас мало кто может уверенно сказать, какой будет величина спроса к 2030 году и сколько нужно ввести мощностей, чтобы его удовлетворить и при этом избежать переинвестирования.

На рынке нефти текущий рост цен может объясняться сложной геополитической ситуацией, но основный фундаментальный фактор, который повлиял на их взлет — хроническая и глобальная нехватка инвестиций в разведку и добычу, отмечаемая с 2014 года. Ситуация усугубилась из-за того, что спрос на нефть в 2021-2022 годах рос быстрее, чем это ожидалось в 2020-ом.

Младший научный сотрудник Центра исследования общих проблем стран Востока Института востоковедения РАН Елизавета Растянникова в работе «Суперциклы на рынке сырьевых ресурсов на примере стран БРИКС», изданной в 2017 году, писала, что суперциклы мировых цен на нефть чередовались следующим образом: с начала 1970-х годов подъем (с корректирующими волнами середины 1970-х годов) сменился спадом в 1983-1998 годы, затем последовал десятилетний рост до 2008 года. В соответствии с теорией, в 2017 году экономист предполагала, что падение будет продолжаться до 2025-2028 годов, что на текущий момент маловероятно. Впрочем специалист отмечала, что точно прогнозировать движение данных циклов практически невозможно.

Интересно, что экономист также упомянула то обстоятельство, что многие ресурсные добывающие компании не инвестировали в расширение производства и новые технологии на фоне низких цен на сырье в конце XX века, и это в итоге вместе со скачком спроса в Китае привело к взлету цен в 2000-е годы. То есть текущая ситуация с нехваткой инвестиций с середины 2010-х годов во многом повторяет историю мировой экономики на рубеже XX-XXI веков.

Новый суперцикл на пороге

Вероятно, сегодня мировая экономика уже находится в начале нового сырьевого суперцикла, который начался во время глобального восстановления после пандемии и взлета цен на энергоносители. В первой половине 2022 года также произошел скачок цен на продовольствие и удобрения.

На взлет цен также повлияла масштабная модернизация инфраструктуры в пользу низкоуглеродного топлива. Зеленый переход также влияет на рост спроса на медь, никель, алюминий и платину, которые необходимы для многих проектов, связанных с возобновляемой энергией. Годы низкой инвестиционной активности привели не только к трудностям с предложением ископаемого топлива, но и — отдельных металлов. К примеру, в американской финансовой фирме Fidelity Investments пришли к выводу, что в последнее десятилетие скорость открытия новых месторождений меди резко сократилась.

В целом, для того, чтобы точно определить находимся ли мы в начале нового суперцикла, необходимо определить, будут ли цены на сырье стабильно держаться выше долгосрочных средних значений. То есть, если сейчас спрос на сырье остается высоким, то в случае наступления рецессии в развитых странах, он может упасть вместе с ценами.

В настоящее время цены на нефть и газ снижаются по сравнению со скачками в первой половине 2022 года. Правда, поэтапное закрытие «Северного потока» поднимало одномоментно цены на газ в ЕС даже выше $3000 за одну тысячу кубометров в период июля-начала сентября.

На некоторый нефтяной спад частично повлияло высвобождение значительной части запасов нефти США. Однако, по данным Wall Street Journal, стратегический запас уже упал до 427 млн баррелей, минимума с 1983 года. Президент Джо Байден подписал в марте указ, который обязывает Минэнерго США продавать из резерва по 1 млн баррелей в сутки в течении 180 дней.

Также на снижение цен на нефть существенно повлияло повышение добычи нефти странами ОПЕК+, а также рядом стран, не входящих в это соглашение. Например, теми же США, Норвегией, Мексикой и Бразилией. В октябре в альянсе договорились снизить квоту добычи на 100 тыс. баррелей в сутки, однако в ходе серии повышений добыча выросла более значительно.

Пока цены продолжают снижаться: на газ по индексу TTF они упали ниже $1800 за тысячу кубометров. Нефть сорта Brent 26 сентября впервые с января упала ниже $83 за баррель. Однако после приведения в действие 5 декабря странами ЕС частичного эмбарго на российскую нефть, а также введения G7 в этот же день потолка цен на российское топливо (полок цен в рамках ЕС в более ранние сроки, видимо, провалится, так как Венгрия и Кипр не согласны) цены на сырье могут вновь быстро вырасти, особенно в зимний период. Что может подтвердить наступление нового суперцикла.