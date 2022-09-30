Новости спецоперации: Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ на брифинге 30 сентября рассказало о новых успехах российской армии, которых она добилась в ходе военной специальной операции, продолжающейся на Украине.

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки ВС РФ поразили украинские подразделения и бригады в Николаеве, ДНР и Херсонской области.

Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск (ДНР), уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Закотное (ДНР) и города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады украинских военных и 121-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Осокоровка (Херсонская область) и Времевка (ДНР), 66-й и 93-й механизированных бригад в районе населённого пункта Редкодуб (ДНР), а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах.

Уничтожены 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Маяки (ДНР), Лежино (Запорожская область), Павлоград, Коломийцево (Днепропетровская область) и города Николаев.

Ударом ВСК РФ в районе Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских ракет «Гром-2» и «Точка-У». В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражён взвод американских РСЗО HIMARS. В ДНР и Николаевской области сбиты Миг-29 и СУ-25 ВСУ. В Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС РФ ликвидирована мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.

Ранее «Эксперт» писал, что на брифинге 29 сентября Конашенков сообщил, что высокоточным ударом ВКС РФ по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка (ДНР) было уничтожено до 80 боевиков.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск (Харьковская область) уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

