Осужденных предложили привлекать к военным действиям

В Госдуму поступил законопроект о привлечении осужденных к участию в спецоперации на Украине и прочим военным действиям.

Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» предлагает «закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации».

Согласно инициативе, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания при условии его участия в боевых действиях. Время пребывания в зоне военного конфликта предлагается засчитывать в срок лишения свободы из расчета один к десяти, то есть один день участия в военной операции за десять дней заключения в колонии. В случае причинения вреда здоровью, которое сделает участие осужденного в боевых действиях невозможным, вопрос о дальнейшем отбывании наказания будет решать суд.

Отсрочку от отбывания наказания для участия в СВО предложили давать осужденным, которые содержатся в дисциплинарной воинской части, на принудительных работах или в тюрьмах при условии добровольного согласия. Уточняется, что отсрочка не будет предоставляться осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.

Уточняется, что законопроект внесли в Госдуму депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии.