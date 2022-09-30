Первые мобилизованные россияне прибыли в зону спецоперации

В зону проведения российской спецоперации на территории Украины прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации россияне.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Народную милицию Донецкой народной республики, все они находятся на территории ДНР и приступают к боевой подготовке.

«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые российские военнослужащие, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в РФ, – подчеркнули в ведомстве. – Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев».

В народной милиции также отметили, что жители ДНР воодушевились, встречая подошедшие силы, и благодарят президента РФ Владимира Путина за принятое решение.

Как ранее писал «Эксперт», известный политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев объяснил почему, по его мнению, российское руководство приняло решение объявить частичную мобилизацию в стране и какое влияние это окажет на ход спецоперации, а также на перспективу мирных переговоров.

