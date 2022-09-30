Подозрительный вывод средств за рубеж снизился до исторического минимума

За январь — июнь Банк России выявил подозрительных операций на 46 млрд рублей, что на 9% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (51 млрд рублей). Незаконный вывод средств за рубеж сократился по сравнению с первым полугодием 2021 года на 40%, до 12 млрд рублей, что является минимальным за весь период мониторинга уровнем, говорится в аналитическом комментарии ЦБ.

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«Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 млрд рублей, снизившись почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Указанное сокращение произошло преимущественно за счет уменьшения объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары и переводов по сделкам с ценными бумагами», — пояснили в ЦБ.

Обналичивание денежных средств регулятор относит к транзитным операциям повышенного риска. Объем таких операций в банковском секторе в первом полугодии составил 34 млрд рублей, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, как отмечает ЦБ, в три раза снизилось использование исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам) для этих целей.

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора, направленные в основном на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, а также платежными агентами, в целом сохранились на уровне первого полугодия 2021 года, отметили в Центробанке.

«Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2022 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%)», — уточнили в ЦБ.

