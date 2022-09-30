Президент России подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями

В документе говорится о признании независимости и суверенитета двух областей, население которых в ходе прошедшего референдума высказалось за выход из-под юрисдикции Украины и вхождении в состав России. Причем, как подчеркивается в Указе Владимира Путина, решение это принято в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, с признанием принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленногов Уставе ООН.

Указ вступает в силу с момента его подписания, то есть, с 29 сентября 2022 года.

Ранее прес-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября будут подписаны договора о вхождении в состав России четырех новых субъектов — Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. По его информации, церемония с участием Владимира Путина состоится в Кремле в 15:00 мск.