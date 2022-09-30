Прирост денежной базы заметно ускорился

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 23 сентября составил 14 трлн 899,3 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 235 млрд рублей. По данным за последний месяц, недельный прирост этого показателя составлял от 37 до 138 млрд рублей. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Зампред ЦБ прокомментировал рост объема наличности По данным на 16 сентября объем денежной базы составлял 14 трлн 664,3 млрд рублей, 9 сентября — 14 трлн 558,6 млрд рублей, 2 сентября — 14 трлн 420,5 млрд рублей, 26 августа — 14 трлн 383,5 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%). В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

