Путин и лидеры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все вышеперечисленные регионы станут новыми субъектами Российской Федерации.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На неё были приглашены сенаторы и депутаты.

Ранее Путин заявил, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

«Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано», – сказал глава государства.

При этом он призывал киевский режим немедленно прекратить все боевые действия.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», – сказал российский лидер.

Напомним, на этой неделе завершился пятидневный референдум по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожья и Херсонской области. За присоединение к РФ высказались 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР; в Херсонской и Запорожской областях вступление в состав России поддержали 87,05% и 93,11% проголосовавших соответственно.

