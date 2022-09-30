Путин обвинил США в фактической оккупации Германии, Японии и Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США до сих пор фактически продолжают оккупировать ФРГ, Японию, Южную Корею и часть других государств, при этом американские власти цинично называют эти страны «союзниками».

В ходе выступления в Кремле, где проходит церемония подписания договоров о вступлении в Россию новых территорий, российский лидер назвал позором то, как другие страны «глотают» хамство Вашингтона.

Глава государства также отметил, что Запад спровоцировал колоссальный всплеск миграции в мире своей разрушительной политикой.

Кроме того, президент заявил, что Западу удалось добраться до богатств России в конце XX века, когда из страны выкачали триллионы долларов, однако Москва этого не забудет.

