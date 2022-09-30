Путин обвинил в диверсиях на газопроводах англосаксов

Выступая с речью перед Федеральным собранием РФ по поводу присоединения к России в результате референдумов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, президент Владимир Путин упомнул взрывы на международных газовых магистралях, очевидным образом имея в виду газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». В той части речи, где президент критически проанализировал роль стран Запада в международных отношениях, он указал на виновных в подрыве газопроводов.

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В качестве таковых Владимир Путин назвал англосаксов. Он отметил, что это уничтожению европейской энергетической инфраструктуры.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт! Организовав взрывы на международных газовых магистралях, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — заявил президент РФ.

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Нпомним, что первые сообщения о зафиксированном диспетчерами снижении давления сначала на «Северном потоке — 2», а потом на двух нитках «Северного потока —1» стали поступать вечером 26 сентября. В дальнейшем происшествияю, в результате которых газопроводы оказались серьезно повреждены, были квалифицированы как взрывы не техногенного характера.