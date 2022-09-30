Путин уведомил Госдуму о предложениях принять в состав России новые территории

Президент РФ Владимир Путин уведомил нижнюю палату российского парламента о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав РФ.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент Российской Федерации уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов», – подчеркнул председатель палаты.

Ранее «Эксперт» сообщал, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий начнётся в 15:00 мск 30 октября в Кремле. По словам представителя Кремля, ожидается объёмное выступление Владимира Путина. Как пояснил Песков, это будет не послание президента Федеральному собранию, а другой формат. В рамках мероприятия Путин встретится с главами присоединяемых регионов.

Напомним, на этой неделе завершился пятидневный референдум по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожья и Херсонской области. За присоединение к РФ высказались 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР; в Херсонской и Запорожской областях вступление в состав России поддержали 87,05% и 93,11% проголосовавших соответственно.

