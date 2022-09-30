Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся россиянами навсегда

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожской и Херсонской областей заявил, что жители эти этих регионов становятся россиянами навсегда.

Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее приглашены сенаторы и депутаты.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин уведомил нижнюю палату российского парламента о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав РФ.

Напомним, на этой неделе завершился пятидневный референдум по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожья и Херсонской области. За присоединение к РФ высказались 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР; в Херсонской и Запорожской областях вступление в состав России поддержали 87,05% и 93,11% проголосовавших соответственно.

