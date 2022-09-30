Разработку московской инжиниринговой компании включили в дорожную карту «Росатома»

Современные накопители энергии для электротранспорта - суперконденсаторные системы – включили в дорожную карту «Росатома». Теперь разработку смогут применять в столице и других городах страны. Суперконденсаторы повышают энергоэффективность транспорта и снижают углеродный след, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новый тип накопителя энергии в отличие от обычных аккумуляторов обладает высокой мощностью, способностью работать при экстремально низких температурах (до -50 градусов) и длительным сроком службы – более 10 лет.

«В Москве появляется все больше общественного электротранспорта, развивается инфраструктура для него. Этому способствуют столичные предприятия, которые постоянно дополняют перечень продукции новыми экологичными разработками. Например, инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» разработала суперконденсаторные системы рекуперации, которые позволяют повысить энергоэффективность транспорта и снизить энергопотребление и углеродный след. Решение компании было включено в дорожную карту "Росатома" по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии», – рассказал Владислав Овчинский.

Разработка имеет систему предиктивного анализа, которая следит за состоянием накопителей во время движения транспорта и заблаговременно информирует о необходимости их замены. За счет этого существенно повышается надежность функционирования подвижного состава.

«Включение разработки в дорожную карту открывает значительные перспективы для компании по активному внедрению системы в транспорт Москвы и других городов России. Более того, наша система накопления и рекуперации энергии для городского электротранспорта вошла в лидеры двух акселераторов, а также рекомендована к включению в столичный перечень инновационной высокотехнологичной продукции», – рассказал генеральный директор ООО «Тайтэн Пауэр Солюшн» Владимир Ворожейкин.

На предприятии смогли достичь максимальной локализации производства и готовы участвовать в программе импортозамещения. Технология была разработана в кооперации с российскими производителями городского электротранспорта в 2019 году, добавил гендиректор компании.