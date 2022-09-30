Российские авиационные власти открыли небо Калининграда

Режим «открытое небо», который вводится в калининградском аэропорту «Храброво» с завтрашнего дня сроком на 2 года, предоставляет возможность иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в Калининград и из него, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области Антона Алиханова, сообщили «Эксперту» в пресс-службе Росавиации.

Новые возможности позволят аэропорту «Храброво» расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков. При этом речь об авиакомпаниях из недружественных стран в настоящее время, безусловно, не идет.

Напомним, что «свободы воздушного пространства» — термин международного воздушного права, определяющий коммерческие права, предоставляемые тем или иным государством иностранным авиакомпаниям для осуществления над своей территорией коммерческой деятельности воздушного транспорта.