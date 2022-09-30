Рублевые активы позитивно отреагировали на речь Путина

Начал российский рынок акций сегодняший день с неприятного сюрприза: через полчаса торгов за одну минуту акции «Газпрома» рухнули на 17%. Сегодня проходило собрание акционеров, и многие инвесторы защитили свои длинные позиции короткими стоп-заявками, опасаясь обвала акций в случае, если акционеры вновь не утвердят выплату дивидендов.

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Поэтому поначалу небольшое, в общем-то, снижение бумаги на выступлении главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который обозначил западный след в разрушении «Северных потоков», вызвало массовое срабатывание стопов и затем обвал. Впрочем, уже в течение получаса просадка была выкуплена.

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Акционеры «Газпрома» ожидания рынка оправдали, приняв решение выплатить дивиденды за первое полугодие. Однако многие аналитики свою квалификацию не подтвердили. Большинство экспертов ждали мощного роста акций «Газпрома» сразу после того, как появится новость об утверждении выплаты дивидендов. Но этого не произошло: бумага торгуется значительно хуже рынка, одна из немногих среди «голубых фишек» снижаясь относительно уровня вчерашнего закрытия. То есть, инвесторы все же опасаются, что в связи с потерей значительной части высокомаржинального европейского рынка и увеличения объема выплаты налогов, финансовое положение компании ухудшится, и дивидендный гэп его акции будут закрывать очень долго.

В районе 17:00 мск акции «Газпрома» были в числе лидеров снижения, теряя свыше 3%.

Но основные ожидания рынка были связаны, конечно же, с выступлением президента РФ. Многие инвесторы опасались, что речь главы государства будет очень жесткой, и не исключали объявления решений, способных повысить уровень геополитической напряженности.

На этих ожиданиях с самого открытия торгов начал мощно расти рубль. Ранее он всегда падал на разного рода рисках, но сейчас есть реальная вероятность того, что недружественная валюта может просто перестать иметь безналичное хождение в России в результате новых западных санкций. Поэтому при ухудшении политической ситуации инвесторы уже не хеджируются покупкой «надежной валюты», а наоборот — сбрасывают токсичный доллар.

В районе обеда курс рубля рос более чем на 6%, отдельные сделки прошли по котировкам чуть выше 53,2 руб. за доллар.

Однако ничего негативного в словах российского президента не прозвучало, и инвесторы стали откупать доллар назад. В результате, рубль быстро сдал все завоеванные позиции, и уже после 16:00 мск котировался дешевле, чем на закрытии рынка в четверг.

Свою роль в сегодняшнем движении рубля сыграл и технический фактор. После выхода вниз из коридора 60—61 руб. за доллар, в котором российская валюта торговалась с начала августа по конец второй декады сентября, целью снижения пары доллар-рубль стала отметка 55. Сегодня она не только была достигнута, но и «проколота» вниз. В отсутствие поводов для дальнейшего роста курса рубля спекулянты начали фиксировать заработанную прибыль.

В результате, к 17:00 мск рубль подешевел к доллару более чем на полтора процента. За единицу американской валюты дают свыше 58 рублей.

Фондовые трейдеры в ожидании выступления президента также были в напряжении, и после утренних распродаж не предпринимали активных действий. Но после окончания речи главы государства по рынку акций прокатилась волна уверенных покупок, которая вывела Индекс Мосбиржи в «зеленую» зону.

Таким образом, техническая поддержка 1900 пунктов устояла, а Индекс Мосбиржи приблизился к сопротивлению 2000 пунктов. Для его пробоя нужны какие-то позитивные новости.

Сегодня намного лучше рынка торгуются сильно распроданные ранее акции черных металлургов. Но пока это лишь технический отскок — покупать их на среднесрочную перспективу рискованно.

Это же относится и привилегированным акциям «Мечела», которые растут более чем на 8%.

Теперь трейдеры ждут ответа на новый вопрос: насколько болезненными будут западные санкции за присоединение к России новых регионов. Грядущие рестрикции анонсировали США, а по информации СМИ, ЕС уже предварительно согласовал 8-й пакет санкций — в том числе и потолок цен на российскую нефть.

С учетом этой неопределенности вряд ли инвесторы будут активно покупать акции в оставшееся время торгов.