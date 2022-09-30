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S&P 500 не выстоял под проклятием сентября

Глеб Баранов
30 сентября 2022, 10:43

Уходящий месяц подтвердил свою репутацию: он единственный, в котором средний прирост S&P 500 десятилетиями отрицателен. Вчера индекс широкого рынка обновил минимум с 2020 года – теперь только чудо может помешать ему завершить и этот сентябрь в минус.

Richard Drew/AP/TASS

Мощный подскок фондовых индексов, спровоцированный закрытием коротких позиций после интервенции Банка Англии на рынке гособлигаций, предсказуемо сошел вчера на нет. Акции открыли день падением, которое, все углубляясь, дошло до 2,92% по S&P 500 и 3,88% по Nasdaq Composite.

Но в последний час торгов случился традиционный отскок, так что итоги дня выглядят лучше. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1,54%, S&P 500 – 2,11%, а Nasdaq Composite – 2,84%.

Как и следовало ожидать, чиновники ФРС вчера поспешили показать, что происходящее в Великобритании, где ужесточение сменилось количественным смягчением, к США отношения иметь не может. Это, конечно, не вполне так: все-таки подобные переобувания в воздухе ФРС уже совершала, причем и при нынешнем председателе – в 2019 году. Сейчас нет-нет, да и скажет кто-нибудь, комментируя Банк Англии: «Позорный разворот в стиле Пауэлла».

Но пока верить спикерам Федрезерва, изображающим из себя «ястребов», все-таки можно. Обстоятельства ведь, и в самом деле, складываются так, что в ближайшее время резких изменений в политике ФРС ожидать трудно.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до пятимесячного минимума – рынок труда остается устойчивым. Подобные хорошие новости плохи для акций, ведь они развязывают ФРС руки для агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Тем более что ее представители уже стали заявлять, что и рецессия их не остановит в деле подъема ставок.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер сообщила вчера, что не видит проблем на финансовых рынках США, которые могли бы что-то изменить в кампании по снижению инфляции. А президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил: инвесторы поняли, что дополнительного повышения ставок в ближайшие месяцы им не избежать.

«Сейчас рынок смирился с идеей, что рецессия на данный момент является почти данностью, и он действительно делает поправки на это», — подтвердил Bloomberg глава отдела инвестиционной стратегии Citi US Wealth Management Шон Снайдер.

Так что акции продолжают идти вниз. Индекс S&P 500 вчера переписал минимумы с ноября 2020 года. С начала месяца он потерял уже 7,95%, подтверждая тем самым дурную репутацию сентября. Он считается худшим месяцем в году для американских акций – и не зря.

Это одна из самых заслуженных сезонных аномалий. «Проклятие сентября» (оно же «сентябрьский эффект» и еще ряд вариантов) прослеживается на фондовом рынке США по меньшей мере с конца XIX века. Цифры в зависимости от выбранных периодов и состава индексов меняются, но обычно получается, что на дистанциях в несколько десятилетий, средний результат этого месяца – худший.

Так, по данным The Stock Trader’s Almanac, в 1950-2021 годах средние потери в сентябре у S&P 500 составляли 0,5%. И это был единственный месяц в году с отрицательным результатом.

На этот раз он пока не самый плохой, но и год сейчас не средний – снижения в июне и апреле составили 8,39% и 8,8% соответственно. Зато текущий месяц, вероятно, станет худшим сентябрем с 2008 года, что тоже немало. Ведь то была острейшая фаза того, что теперь известно, как мировой финансовый кризис – именно тогда случился знаменитый крах Lehman Brothers. Сейчас, впрочем, тоже времена не из простых и, кто знает, как их будут называть через 14 лет.
 