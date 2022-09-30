Силуанов рассказал об отношении иностранцев к рублевым выплатам по евробондам

Российские держатели суверенных еврооблигаций РФ в полном объеме получают купонные выплаты, иностранные же инвесторы на фоне санкционных рисков пока сдержанно относятся к возможности получать выплаты в рублях, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Статья по теме: Минфин выделил 5,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам

«Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших госорганов, попало под санкции и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга. Поэтому мы видим очень, так сказать, сдержанное отношение к взаимодействию по получению купонного дохода по облигациям», — сообщил Силуанов.

Отечественные держатели облигаций, выраженных в иностранной валюте, по словам министра, получают купонные выплаты в полном объеме. Иностранные держатели ОФЗ тоже могут это сделать, обратившись за соответствующей выплатой, и «такие выплаты будут произведены в полном объеме, никаких ограничений на вывод этих средств из Российской Федерации в настоящее время нет», отметил Силуанов.

Новый порядок обслуживания внешнего госдолга РФ был утвержден указом президента 22 июня. Согласно ему, все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях. Минфин перечисляет рублевый эквивалент в НРД на спецсчет, а иностранные инвесторы имеют право конвертировать средства в валюту и вывести ее на свои счета за рубежом.

