ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на два рубля

Банк России установил на 1-3 октября официальный курс доллара на уровне 55,2987 рубля, курс евро — на уровне 52,7379 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 30 сентября, курс доллара понижен на 2,1 рубля (с 57,4130), евро — на 2,7 рубля (с 55,4064).

По данным на 16:51 мск 30 сентября, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 1,65%, до 58,15 рубля, евро — на 2,08%, до 56,7 рубля.

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 2 942,06 руб./грамм (с 3 049,65 рублей); на серебро ― до 33,19 руб./грамм (с 33,70); на платину ― до 1 537,88 руб./грамм (с 1 567,14); на палладий ― до 3 922,03 руб./грамм (с 3 863,40).

