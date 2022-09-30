ЦБ России: процесс снижения ключевой ставки близок к завершению

Банк России опубликовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Документ уже направлен в Госдуму.

«В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к реализации денежно-кредитной политики в новых экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года», — говорится в сообщении регулятора.

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Ранее документ был направлен на рассмотрение в правительство и президенту России.

В обновленном проекте учтены решение о ключевой ставке, принятое Банком России 16 сентября, снижение прогноза инфляции на текущий год, бюджетные проектировки, одобренные правительством России 22 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 июля по 19 сентября 2022 года.

Как отмечают эксперты ЦБ, регулятор видит целью денежно-кредитной политики защиту и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, которая является важным условием для сбалансированного и устойчивого экономического роста. Ценовая стабильность означает устойчиво низкую инфляцию. Она защищает доходы и сбережения граждан, делает экономические условия для компаний и населения более предсказуемыми, способствует повышению доступности долгового финансирования для компаний.

Поддерживая ценовую стабильность, Банк России придерживается стратегии таргетирования инфляции. Преимуществом этой стратегии является ее гибкость, что особенно важно для решения задач трансформации российской экономики в предстоящие годы. С начала декабря 2021 года до середины февраля 2022 года ключевая ставка была повышена с 7,5 до 9,5% годовых. Однако, обращают внимание в ЦБ, процесс снижения ключевой ставки, начатый в апреле 2022 года, близок к завершению.

Прогнозные сценарии Банка России отражают экстраординарные изменения в 2022 году внутренних и внешних условий для российской экономики, а также варианты их дальнейшей эволюции. Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%.

Под влиянием денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 11—13% в 2022 году, снизится до 5—7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи цели. Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% годовых в 2023 году и 6,0—7,0% годовых в 2024 году. К 2025 году ЦБ вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон. Банк России исходит из оценки долгосрочной номинальной нейтральной процентной ставки в 5—6% годовых.

Альтернативы есть

Альтернативный сценарий «Ускоренная адаптация» предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона. Несмотря на повышение ставок крупнейшими центральными банками, масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать. Геополитический фон не изменится относительно состояния на середину 2022 года.

Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными — через механизм параллельного импорта — приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения. В результате годовая инфляция вернется на уровень, близкий к цели, уже к концу 2023 года — при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием. В 2024—2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5—6% годовых.

Альтернативный сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Для российской экономики реализация мирового кризиса, снижающего внешний спрос одновременно с ухудшением геополитического фона, снижающим цены и объемы экспорта, существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям. ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%.

Годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13—16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся. Банк России существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Надежды на позитивные альтернативы мало

Стоит отметить, что проект денежно-кредитной политики (ДКП), как указывает сам ЦБ, основывается на ситуации и статистике, имевшейся до 19 сентября 2022 года, обращает внимание главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Поэтому, полагает он, проект не учитывает самых последних вводных — присоединение новых территорий к России, частичную мобилизацию, анонсированное ужесточение санкций, фактическое прекращение поставок газа по «Северному потоку». Всё это в корне ухудшает перспективы динамики экономики, внутреннего производства и спроса, экспорта и импорта, доходов и расходов бюджета, инфляции. И потребует изменения ДКП.

Поэтому низка, к сожалению, реалистичность обоих позитивных сценариев, считает Марк Гойхман. Но ЦБ рассматривает заранее и пессимистичный прогноз — «Глобальный кризис». Он, по всей видимости, окажется более вероятным.

Между тем, отмечает директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев, предложенный ЦБ документ по основным направлениям ДКП на 2023-2025 годы, по сути, постулирует продолжение предыдущей политики, направленной на стабилизацию макроэкономических параметров. Центральный банк стремится удержать инфляцию возле 4%, и ценой этого является торможение экономики и отсутствие благоприятных условий для развития.

Но политика высоких ставок, ограничения денежной массы и жесткого регулирования денежного обращения, по сути, сковывает экономику и препятствует появлению в ней новых моментов роста, считает экономист. Уже притчей во языцех стала история о том, что ставки банковского кредита в России выше рентабельности активов в большинстве обрабатывающих секторах. При ключевой ставке в 7-10% и ставках банковского кредита в 10-15% годовых банкам просто невыгодно финансировать реальный сектор. И тем более — финансировать рисковые проекты, направленные на развитие производства.

Деньги надо пускать в дело, а не держать

Предложенная денежно-кредитная политика не просто не способствует, она препятствует ускоренной адаптации экономики — тому сценарию, который был принят и Правительством, и ЦБ как целевой, поясняет Заборцев. Геополитическая ситуация ужесточается, но, как мы видим, это никак не сказывается на подходах ЦБ к регулированию денежного рынка. Более логичными в сегодняшних условиях были бы усилия по расширению денежного предложения в наиболее значимых секторах. Например, в оборонной и импортозамещающей промышленности, считает эксперт.

Вполне разумным видится Заборцеву создание внебанковских инструментов дофинансирования. Например, специальных инвестиционных или оборотных фондов, предоставляющих ресурсы для проектов развития промышленности и повышения обороноспособности напрямую, минуя банковские структуры с их регулированием, под крайне низкий или вообще нулевой процент. При этом такие фонды могли бы дофинансироваться прямо ЦБ, а управляться уполномоченными органами правительства. Контринфляционным здесь стало бы обязательство финансировать только новые проекты, только выпуск новой продукции в обращение.

«Кроме того, — говорит эксперт, — я бы предложил правительству и ЦБ задуматься об управлении транзакционными издержками в области банковского кредитования и денежного обращения в целом. В частности, снижением залоговых требований к кредитованию. Например, внедрению в приоритетных направлениях развития промышленности такой практики, что создаваемое предприятие само является залогом, обеспечивающим необходимые кредиты».

Также логичным выглядит введение штрафных санкций за хранение свободных остатков денежных средств. Особенно это касается государственных компаний и корпораций, которые сегодня славятся тем, что любят подержать деньги у себя.

«Я бы вообще предложил для ускорения денежного обращения ввести ежедневно собираемый банками налог на остатки денежных средств на расчетных счетах, — указывает Петр Заборцев. — На мой взгляд, это существенно бы изменило характер поведения экономических субъектов по отношению к деньгам. Если мы требуем от собственников имущества его активного использования и вводим для этого налог на имущество, то почему бы не сделать тоже самое для денег? Пусть попытки придержать деньги будут иметь свою цену. А извлеченные таким образом налоги можно напрямую пускать в фонды развития промышленности и/или поддержки развития технологий».

В целом, по мнению эксперта, стремление ЦБ РФ к консервативной ДКП, основанной на исторических инструментах, не просто не полезно, но и вредно для современной России. Нужно смотреть вперед, а ускоренная адаптация экономики требует и ускоренной адаптации инструментов денежно-кредитной политики.