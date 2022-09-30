Центробанки отказываются от евро

Как сообщило вчера Reuters, ссылаясь на данные МВФ, доля евро в резервах центробанков мира по итогам II квартала упала до 19,8% с 20%. Ее снижение идет уже три квартала подряд.

При этом снижается и абсолютный размер мировых валютных резервов. Они сократились до $12,036 трлн во втором квартале с $12,544 трлн в первом. В четвертом квартале 2021 года их сумма составляла $12,92 трлн.

Частично это объясняется переоценкой, связанной с ростом курса доллара. Но есть и изменения в спросе центробанков на различные валюты. И здесь против евро играет ухудшающаяся экономическая ситуация в еврозоне: растущая инфляция, энергетический кризис и перспективы рецессии. Все это ведет к оттоку капитала и снижению интереса к европейской валюте. Доля доллара на этом фоне выросла до 59,5% с 58,8%.

Выросла – с 2,8% до 2,9% – и доля юаня. Однако в абсолютном выражении, при пересчете в доллары, резервы центральных банков мира в китайской валюте упали на 4,1% до $322,38 млрд.

Доля иены упала до 5,1% по сравнению с 5,3%. В долларовом выражении резервы в японской валюте снизились на 8,3% до $578,52 млрд.

