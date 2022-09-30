Турция пообещала конкретно и эффективно ответить США по Кипру

Анкара пообещала ответить США, которые решили отменить эмбарго на поставки оружия и военной техники Кипру. При этом в официальных заявлениях Вашингтона говорится, что Америка сделает «все, что нужно» для воссоединения острова и так далее, и тому подобное.

«Мы ответим на решение США конкретными мерами»,- цитирует ANSAmed.com ответ главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу на вопрос корреспондента информагентства Anadolu.

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Главный турецкий дипломат также подчеркнул, что американское оружие является платой Вашингтона Греции за то, что она отвернулась от России и присоединилась к антироссийским санкциям. Турция, напомним, к антироссийским санкциям пока не присоединилась.

Военная помощь США Афинам однозначно показывает, на чьей стороне они в «вечном» конфликте между Турцией и Грецией, который обострился в последние месяцы. Действия Белого дома нарушает политику сдержек и противовесов в этом взрывоопасном регионе на юго-востоке Европы.

Истоки конфликта между Турцией и Грецией берут начало более 6-7 веков назад, когда Греция вошла в состав Османской империи. Вражда не исчезла и в первой половине XIX века, после обретения Афинами независимости, а в последние полвека разворачивается вокруг острова Кипр.

Была в конфликте и горячая фаза в 1974 году, когда на северной части Кипра восстали турки-киприоты и провозгласили независимое государство, которое признает только Анкара. Большую часть острова, греческую Республику Кипр признает все международное сообщество вместе с ООН. Кипр является и членом Евросоюза.

Кипр последние десятилетия разделен на две части, причем, на северной части находятся даже турецкие войска, защищающие самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

Кроме Кипра, в центре конфликта между Афинами и Анкарой, который то затихает, то обостряется, как сейчас, находятся также греческие острова в Средиземном море недалеко от побережья Турции.

Эмбарго на поставки сторонам раздела Кипра оружия было принято по решению ООН. Напомним также, что Греция и Турция являются членами НАТО, а также то, что в последнее время обострились отношения между США и Турцией, которая пытается проводить политику в соответствии со своими национальными интересами.