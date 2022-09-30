Турция пообещала конкретно и эффективно ответить США по Кипру

Анкара пообещала ответить США, которые решили отменить эмбарго на поставки оружия и военной техники Кипру. При этом в официальных заявлениях Вашингтона говорится, что Америка сделает «все, что нужно» для воссоединения острова и так далее, и тому подобное.
«Мы ответим на решение США конкретными мерами»,- цитирует ANSAmed.com ответ главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу на вопрос корреспондента информагентства Anadolu.
Главный турецкий дипломат также подчеркнул, что американское оружие является платой Вашингтона Греции за то, что она отвернулась от России и присоединилась к антироссийским санкциям. Турция, напомним, к антироссийским санкциям пока не присоединилась.
Военная помощь США Афинам однозначно показывает, на чьей стороне они в «вечном» конфликте между Турцией и Грецией, который обострился в последние месяцы. Действия Белого дома нарушает политику сдержек и противовесов в этом взрывоопасном регионе на юго-востоке Европы.
Истоки конфликта между Турцией и Грецией берут начало более 6-7 веков назад, когда Греция вошла в состав Османской империи. Вражда не исчезла и в первой половине XIX века, после обретения Афинами независимости, а в последние полвека разворачивается вокруг острова Кипр.
Была в конфликте и горячая фаза в 1974 году, когда на северной части Кипра восстали турки-киприоты и провозгласили независимое государство, которое признает только Анкара. Большую часть острова, греческую Республику Кипр признает все международное сообщество вместе с ООН. Кипр является и членом Евросоюза.
Кипр последние десятилетия разделен на две части, причем, на северной части находятся даже турецкие войска, защищающие самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.
Кроме Кипра, в центре конфликта между Афинами и Анкарой, который то затихает, то обостряется, как сейчас, находятся также греческие острова в Средиземном море недалеко от побережья Турции.
Эмбарго на поставки сторонам раздела Кипра оружия было принято по решению ООН. Напомним также, что Греция и Турция являются членами НАТО, а также то, что в последнее время обострились отношения между США и Турцией, которая пытается проводить политику в соответствии со своими национальными интересами.