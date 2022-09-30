В «Газпроме» сообщили о начале работы «Силы Сибири» после недельной профилактики

Трубопровод «Сила Сибири», осуществляющий поставки газа из России в Китай, начал работу после недельной профилактики.

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — говорится в сообщении холдинга «Газпром».

Работа газопровода была приостановлена 20 сентября. В прошлом году профилактика на магистрали проводилась в этот же период.

Поставки по «Силе Сибири» в Китай начались в 2019 году. В прошлом году в КНР по этой магистрали было поставлено около 10,4 млрд куб. м газа. В ближайшие годы объемы планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. Экспорт по «Силе Сибири» ведется в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC.

Поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года увеличились на 63,4%. Согласно ежеквартальному отчету «Газпрома», за шесть месяцев 2021 года в Китай было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за тот же период 2022-го трубопроводные поставки в эту страну достигли 7,5 млрд куб. м.

Как отмечал ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, увеличение поставок по газопроводу «Сила Сибири» является плановым мероприятием, Сырьевой базой для трубопровода служит Чаяндинское месторождение в Якутии с запасами около 1,2 трлн кубометров газа. Однако этих запасов недостаточно для заполнения всей мощности, которая достигает примерно 38 млрд кубометров в год. С 2022 года к поставкам подключается Ковыктивнское месторождение в Иркутской области с запасами 2,7 трлн кубометров газа. Соответственно, именно на текущий год приходится вывод газопровода на плановую мощность.

В конце февраля 2022 года «Газопровод Союз Восток» и «Газпром проектирование» подписали договор о начале проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода «Союз Восток». Он пройдёт по территории Монголии и станет продолжением другой газотранспортной системы — «Сила Сибири — 2», проектная мощность которой может составить до 50 млрд кубометров в год. Кроме поставок в Китай, эта новая трубопроводная система будет снабжать энергией Монголию, которая получит новый импульс экономического развития.