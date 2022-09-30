В Херсонской области в результате ракетного удара погиб первый замглавы ВГА региона

При ударе ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

Об этом сообщил член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех орденов Мужества. Он проработал на должности полтора месяца», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

О гибели первого замглавы администрации Херсонской области в результате украинского ракетного удара сообщает также «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

Как пишут херсонские СМИ, ракетный удар пришелся по дому, где жил Катериничев.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

В Запорожской области между тем под обстрел попала колонна машин с гражданским населением, которая ожидала выезда с подконтрольной Киеву терриротии. Член ВГА региона Владимир Рогов сообщает о 23 погибших и 34 раненых.