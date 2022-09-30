В Кремле ответили на вопрос об административной организации новых территорий

Вопрос административной организации новых территорий России решится в будущем.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил руководитель президентской пресс-службы, отвечая на вопрос, войдут ли новые территории в состав России как отдельные субъекты.

«Какая будет организация административная – не знаю... Это вопрос будущего», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все вышеперечисленные регионы станут новыми субъектами Российской Федерации.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На неё были приглашены сенаторы и депутаты.

Напомним, на этой неделе завершился пятидневный референдум по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Запорожья и Херсонской области. За присоединение к РФ высказались 99,23% жителей ДНР и 98,42% жителей ЛНР; в Херсонской и Запорожской областях вступление в состав России поддержали 87,05% и 93,11% проголосовавших соответственно.

